Kreml ei karda Putini vahistamist ICC liikmesriigis Mongoolias

Putin reisib Mongooliasse teisipäeval, oma esimesel reisil ICC liikmesriiki pärast Haagis paikneva kohtu määrust ta vahistada.

ICC andis 2023. aasta märtsis välja vahistamismääruse Putini kohta seoses süüdistustega sõjakuritegudes Ukraina laste sunniviisilise Venemaale viimise eest pärast Moskva täiemahulist sissetungi Ukrainasse 2022. aasta alguses.

"Me ei muretse, meil on oma Mongoolia sõpradega suurepärane dialoog," ütles Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov ja lisas vastuseks küsimusele, kas jutuks on tulnud ka vahistamismäärus, et Moskva ja Ulaanbaatar on visiidi kõik aspektid läbi arutanud.

Mongoolia allkirjastas ICC Rooma statuudi 2000. aasta detsembris. See eeldab, et liikmesriik vahistab Putini, kui too tema territooriumile astub. Samas puudub kohtul mehhanism oma määruste jõustamiseks.

Moskva püüab teha nägu, et vahistamismäärus ei ole tõsiseltvõetav, kuid Putin on pärast Ukraina sõja algust siiski vähendanud välisvisiite oluliselt ega ole seni üheski ICC liikmesriigis käinud.

Ukraina kehutas Mongooliat Putini vahistama

Ukraina kutsus reedel Mongooliat üles Putinit tema külaskäigu ajal vahistama.

"Me kutsume üles Mongoolia võime järgima vahistamismäärust ja tooma Putinit rahvusvahelisse kriminaalkohtusse Haagi," teatas Ukraina välisministeerium.