Kohtla-Järve linnapea palgatõus võib põhjustada Ida-Viru juhtide palgaralli

Kohtla-Järve opositsioon taunis linnapea palga tõstmist. Nad tõid esile, et juba enne palgatõusu oli kaevurite linna juhi palk kõrgem kui näiteks märksa suurema elanike arvuga Narva linnapeal.

"Meie kõrval asub Narva linn, mis on suur, kus on tohutud väljakutsed. Seal on linnavalitsus suutnud arvestada linnaelanike õiglustundega ja mitte suurendada oma palkasid," ütles Kohtla-Järve opositsiooni esindaja Mare Roosileht.

Narva linnapea Jaan Toots tunnistas samas, et palgatõusust ta ära ei ütleks.



"Küsimus on selles, kuidas volikogu linna juhtkonna tööd hindab. Eks see Narva linnapea palk neli tuhat on ajale jalgu jäänud. Näiteks Narva-Jõesuu linnapeal on sama palk, aga seal elab alla 5000 inimese. Eks see on alati problemaatiline küsimus, keegi ei taha seda üles tõsta ja seda puudutada," ütles Toots.

Tõenäoliselt julgustabki Kohtla-Järve samm teisi Ida-Virumaa omavalitsusi oma juhtide palka tõstma, sõnas linnapea palgatõusu ettepaneku teinud volikogu esimees Eduard Odinets.



"Suhtlen ju kolleegidega teistes omavalitsustes ja nad ütlevad, et lihtsalt ei julge. Samamoodi kardavad kriitikat, kardavad opositsiooni, kardavad rahva pahameelt. Mina olen öelnud, et mina ei karda. Poliitik ongi õige poliitik, kui ta ei karda teha ka ebapopulaarseid otsuseid," sõnas Odinets.

Väikseimat töötasu saab Ida-Virumaa omavalitsusjuhtidest Toila vallavanem Eve East. Tema 3500eurost palka pole lähiajal plaanis tõsta.



"Kuna eelarve on pingeline, siis sel aastal pole plaanis palkade tõusu menetleda. Eelmisel aastal oli arutusel volikogu liikme tasu ning siis volikogu liikmed võtsid selle juba komisjonis päevakorrast maha," sõnas Toila volikogu esimees Etti Kagarov.



Omavalitsusjuhtide palgad on Ida-Virumaa omavalitsustes järgmised: Kohtla-Järve linnas 5000 eurot, Alutaguse ja Jõhvi vallas 4500 eurot, Lüganuse vallas ning Narva-Jõesuu ja Narva linnas 4000 eurot, Sillamäe linnas 3850 eurot ja Toila vallas 3500 eurot.