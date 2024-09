Lävepakuküsitlus: AfD võitis esmakordselt Saksa liidumaa valimised

Saksa paremäärmuslik erakond Alternatiiv Saksamaale (AfD) võitis esmakordselt liidumaa valimised, saades pühapäeval parima tulemuse Tüüringis, selgus lävepakuküsitluste tulemustest.

Esimest korda pärast Teist maailmasõda said paremäärmuslased Saksamaa liidumaa parlamendis kõige enam kohti.

Nii Tüüring kui Saksimaa on endised Ida-Saksamaa alad.

AfD toetaja Constantini sõnul on endised Ida-Saksamaa alad unustatud. "Sa näed pidevalt, kust algab ida ja kust algab lääs. Kus on parem infrastruktuur, parem tööstus. Rohkem keskendutakse läänele. Meid on unustatud," rääkis Constantin.

AfD liige Birgit Noll ütles, et erakond ei ole paremäärmuslik. "Keegi ei taha, et teda kutsutaks paremäärmuslaseks või natsiks. Me teeme konservatiivset poliitikat, kuid see on paremäärmuslusest kaugel."

Hea tulemuse tegi AfD ka Saksimaal, jäädes peaaegu võrdsesse seisu kristlike demokraatidega. Mõlemal liidumaal saavad immigratsioonivastased paremäärmuslased peaaegu kolmandiku häältest.

"Tahame, et kuritegelikud välismaalased saadetaks välja. Nad saavad siin rohkem raha kui meie pensionärid. See ei saa nii olla," rääkis AfD poliitik Norbert Mayer.

Paremäärmuslaste kõrval läheb neil valimistel arvamusküsitluste kohaselt hästi ka vasakäärmuslastel. Wagenknechti Liit teeb oma suurima tõusu. Nagu paremäärmuslasedki, heidavad ka nemad võimudele ette sankstioone Venemaale ning Ukraina toetamist.

Wagenknechti liidu Saksimaa esikandidaat Sabine Zimmermann: "Teeme lõpuks ometi lõpu sellele mõttetule suremisele Ukrainas! Lõpetagem see sõda läbirääkimistega."

Saksimaal on nii laupäeval kui pühapäeval toimunud mitu sõjavastast meeleavaldust.

Kantsler Olaf Scholzi sotsiaaldemokraadid said küsitluste põhjal hääli veidi üle kuue protsendi.