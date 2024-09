Esmaspäeval sajab kohati hoovihma

Esmaspäeval liigub madalrõhkkond üle Ahvenamaa Rootsi kohale ning samal ajal suureneb kirde poolt kõrgrõhkkonna serva mõju. Öösel sajab mitmel pool hoovihma, päeval on sajuhood vaid kohatised ja Ida-Eestis on äikese võimalus. Tuul on sisemaal nõrk ja muutliku suunaga, rannikul veidi puhangulisem.