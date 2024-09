Eesti Gaas tõstab oktoobris klientidele maagaasi hinda

"Anname teada, et alates 1. oktoobrist muutub maagaasi paindliku paketi müügihind koduklientidele. Uus hind on 0,59 eurot/m³ koos käibemaksuga. Hinnamuutus on seotud maagaasi hinna liikumisega Euroopa gaasiturul," teatas Eesti Gaas.

Augustis oli Eesti gaas langetanud gaasi hinna 0,525 eurot/m³ koos käibemaksuga. Samas viis Eesti Gaas augustis kodukliendi gaasipakettidesse sisse kuutasu komponendi. Kuutasu 1,99 eurot koos käibemaksuga lisandus nii kodukliendi paindliku kui ka börsipaketi lepingutele.

Ka mullu sügisel hakkas gaasi hind kõige populaarsemates ehk paindlikes pakettides kerkima. Kui 2023. aasta septembris oli gaasi hind veel 46 senti kuupmeetri eest, siis oktoobris kerkis see 59 sendile. Järgmise suure hinnahüppe tegi gaasi hind detsembris, kui uueks gaasi hinnaks sai 75 senti kuupmeetrilt. Jaanuaris hakkas gaasi hind taas langema.