Eesti Gaas tõstab uuest aastast gaasi hinda

Kui alates oktoobrist oli selle paketi hind 0,59 eurot kuupmeetri gaasi eest, siis alates 1. jaanuarist hakkab kuupmeeter maagaasi maksma 0,69 eurot. See tähendab ligi 17-protsendist hinnatõusu.

"Hinnamuutus on seotud maagaasi hinna liikumisega Euroopa gaasiturul," märkis Eesti Gaas.

Lisaks teatas ettevõte, et hakkab edaspidi avaldama järgmise kuu maagaasi hinda e-teenuses ja kodulehel hiljemalt eelneva kalendrikuu esimesel tööpäeval ning lisab järgmise kuu hinna igakordselt eelmise kuu eest väljastatavale arvele.

"Eraldi teavitusi hinnamuutuste kohta me enam ei saada, et vähendada digi- ja paberprügi tekitatavat jalajälge," märkis Eesti Gaas.

Hollandi gaasibörsil TTF on gaasi megavatt-tunni hind on alates veebruari madalpunktist järjepidevalt tõusnud. Kui 1. veebruaril oli TTF börsil megavatt-tunni sulgemishind 28,9 eurot, siis tänavu 1. oktoobriks oli see tõusnud 39,3 ja 1. novembril oli see 38,9 eurot. 1. detsembriks oli aga gaasi hind jõudnud 47,9 euroni megavatt-tunni kohta.

TTF-i kodulehel öeldakse, et Euroopa maagaasi tulevikuhinnad tõusid 47,5 euroni megavatt-tunni kohta tingituna ootustest suurema nõudluse järele, kuna detsembris läheneb külmem temperatuur ja hooajaline küttevajadus suureneb. Gaasihoidlate täituvus Euroopas on aga praegu 86,65 protsenti, mis on rohkem kui kümnendiku madalam kui eelmisel aastal, mis võib tähendada tarneprobleeme. Ilmaprognoosid viitavad järgmisel nädalal leebematele ilmadele, kuid ennustavad sellele järgneval nädalal jahedamat ilma, mis suurendab eeldatavat nõudluse tõusu, märkis TTF. Täiendavad riskid hõlmavad ka ebakindlust seoses Venemaa gaasitarnetega Ukraina kaudu ja Aasia suurt nõudlust veeldatud maagaasi järele.