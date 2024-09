Häkkerid ründasid Saksamaa lennuohutuse agentuuri sidevõrke

"Saksamaa lennuohutuse agentuur, mille kontor asub Frankfurdi lennujaama lähedal, langes küberrünnaku ohvriks," kinnitas DFS-i esindaja 1. septembril. "Meie kontori sidevõrgud häkiti, ja praegu võtame kasutusele meetmeid nende kaitsmiseks."

Ei täpsustatud, kas küberkurjategijad said juurdepääsu tundlikele andmetele. Küll aga kinnitati, et häkkerirünnak ei mõjutanud lennuliiklust. Lennud jätkuvad tavapärases režiimis.

Väljaanne Spiegel kirjutab, et rünnak on seotud häkkerite grupiga APT28, tuntud ka kui Fancy Bear. See grupp on juba mitu aastat rünnanud kaubandus-, kaitse-, energeetika- ja logistikaettevõtteid.

"Lääne valitsused peavad gruppi Venemaa eriteenistuste käepikenduseks," kirjutab väljaanne.

Saksamaal sai grupp laiemalt tuntuks 2015. aastal, kui nad korraldasid küberrünnaku Bundestagile.