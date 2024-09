Soome maksuamet plaanib koondada kuni 200 töötajat

Maksuameti sõnul on olukorra tinginud asutuse eelarve märkimisväärne vähenemine. Amet peab oma tegevust kohandama, et säästa vähemalt 60 miljonit eurot aastaks 2027.

Peadirektor Markku Heikura sõnul on olukord erakorraline ja väga keeruline. Lisaks on automatiseerimine ja organisatsiooni ümberkorraldused viinud selleni, et ametnikel on tööülesandeid vähemaks jäänud, selgitas Heikura pressiteates.

Kollektiivläbirääkimised kestavad kuus nädalat.

Soome maksuametis, mis kuulub rahandusministeeriumi alluvusse, töötab kokku 5000 inimest. Tolliamet tegutseb maksuametist eraldi.