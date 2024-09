MPEÕK ja Pühtitsa Naisklooster pöördusid kaebustega halduskohtusse

Halduskohtusse pöördumised on tingitud riigikogu avaldusega mittenõustumisest osas, millega see hõlmab ega välista MPEÕK-i ja Pühtitsa kloostrit Venemaa sõjalise agressiooni toetajate hulgast, teatas kaebajaid esindav advokaadibüroo Sirel & Partnerid.

"Riigikogu läks sellise avalduse tegemisel selgelt liiale, pidades silmas, et Vene Õigeusu Kirik on paljumiljoniline ja -rahvuseline vaimulike ja ilmikute kogukond, mille kanoonilisse struktuuri kuuluvad ka iseseisvad kirikud ja kloostrid, sealhulgas MPEÕK ja Pühtitsa klooster," märgiti pressiteates.

Advokaadibüroo teates seisab, et kaebajad on senistes seisukohtades ja väljaütlemistes avaldanud selget positsiooni Ukrainas toimuva sõja vastu. "Kirik ja klooster on hoidunud end sidumast ilmaliku elu ja poliitikaga ning pole mingit vaenulikku propagandat levitanud. Olukorras, kus riigikogu ei kuulanud avalduse tegemise eelselt kiriku ja kloostri esindajaid, rikuti põhjendamatu kiirustamise ja õigusi riivavava kohtlemisega kaebajate ärakuulamisõigust. Õigus- ja usuvabadusest lugupidava riigina ei saa lubatavaks pidada olukorda, kus asjaolude valikulise käsitlemise tõttu toimunud avalduse menetlemine ja vastuvõtmine viis kaebuste esitajate õiguste rikkumiseni," teatas advokaadibüroo.

"Selles erandlikus, kuid äärmiselt olulises vaidluses ei taotle me tekkinud geopoliitilise olukorra ümberhindamist. Peame vajalikuks õigusemõistja kaasamist, et hinnata ohtu ja kahju meie riigis registreeritud ja meie riigi seaduste kohaselt toimetavate rahumeelsete usuorganisatsioonide mainele ja heale nimele. Meie eesmärk peaks lõpuks ju ühtima riigi eesmärgi ja kohustusega – tõrjuda lubamatut ja vastutustundetut sekkumist usuvabaduse teostamisse. Ootame riigikogult isikute suhtes tehtavate avalduste suhtes täielikku vastutust, mõjuanalüüsi ning selget ja läbimõeldud kommunikatsiooni, vältides halvustavat tooni ning vaenulikku sõnakasutust. Kaebuse esitajad ei saa nõustuda riigikogu avalduse lõppjäreldusega, mille kohaselt neist sõltumatutel asjaoludel leitakse end sõjalise agressiooni toetajarollist ning ollakse sunnitud taluma vastava väärtõlgendusega kaasnevaid survemeetmeid," selgitasid kaebajate lepingulised esindajad vandeadvokaadid Artur Knjazev ja Steven-Hristo Evestus.

6. mail kuulutas riigikogu Moskva patriarhaadi Venemaa sõjalist agressiooni toetavaks institutsiooniks. Riigikogu rõhutas oma avalduses, et Moskva patriarhaadi kuulutamine Venemaa sõjalist agressiooni toetavaks institutsiooniks puudutab Moskva patriarhaati kui institutsiooni ja juhtorganit, mitte õigeusu traditsioone järgivaid inimesi.

Riigikogu on aga täpsustanud, et Vene Õigeusu Kiriku põhikirja järgi moodustavad Moskva Patriarhaadi ehk Vene Õigeusu Kiriku ka iseseisvad kirikud ja kloostrid, mistõttu on MPEÕK ja Pühtitsa klooster riigikogu avaldusega paraku otseselt hõlmatud, märgiti pressiteates.