MPEÕK hinnangul võib ministeeriumi plaanitav eelnõu rikkuda usuvabaduse printsiipi

Siseminister Lauri Läänemets (SDE) tegi valitsusele ettepaneku seadusemuudatuseks, mille järgi Eestis ei tohiks tegutseda kirik või kogudus, mis on seotud sõjalist agressiooni toetava organisatsiooniga.

Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku (MPEÕK) piiskop Daniel ütles, et siseminister Lauri Läänemetsa algatus oli üllatav.

"Meie kirikut puudutab see seadus otseselt. Kas siis tõesti hakatakse vastu võtma seadust kiriku vastu? Konkreetse kiriku vastu? Aga kui selline põhimõte seadusesse saab kirjutatud, siis see rikub minu arvates usuvabaduse printsiipi ja ja me katsume sellest alates neid küsimusi lahendada," sõnas piiskop Daniel.

Läänemetsa sõnul soovib valitsus, et kirikut ei juhitaks Moskvast ja seetõttu peavad nad lõpetama igasugused suhted Moskva patriarhaadiga. MPEÕK täiskogu on teinud muudatused põhikirja, et distantseeruda Moskvast, kuid siseministeerium tunnistas need ebapiisavaks.

Piiskop Daniel ütles, et MPEÕK-d ei juhita Kremlist, sest tähtsaimad otsused langetab täiskogu ja need siis kinnitab patriarh Kirill.

"Kui selle kirikukogu teatud otsustele paneb patriarh või sinod käe alla, siis see ei tähenda seda, et seda kirikut juhitakse," ütles ta.

Piiskop Danieli sõnul puudub neil usaldus Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku vastu ning nad on lükanud tagasi teise Eestis tegutseva õigeusukiriku ettepaneku omavalitsusliku vikariaadi staatusest.

"See teeb loomulikukult murelikuks. Ma ise tahaksin ikkagi näha, et oleks võimalik pidada dialoogi mitte ainult avalduste tasemel, vaid võiksid osapooled saada kokku. Tõenäoliselt ka muidugi riigi praegused sammud seadusemuutmise ettepanekuks võivad seda olukorda muuta või kiirendada," sõnas Eesti Kirikute Nõukogu president Urmas Viilma.

Viilma lisas, et kirikute nõukogu võib vajadusel olla ka vahendaja rollis.

Mais võttis riigikogu vastu avalduse Moskva patriarhaadi kuulutamisest Venemaa sõjalist agressiooni toetavaks institutsiooniks.