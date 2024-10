Enamik Eesti elanikke soovib, et MPEÕK katkestaks sidemed Moskvaga

Suurem osa Eesti elanikest leiab, et praegune Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik (MPEÕK) peaks katkestama kõik sidemed Venemaal tegutseva õigeusukirikuga, mis on toetanud Venemaa agressioonisõda Ukrainas. Samas on muust rahvusest elanike seas 41 protsenti neid, kes sidemete katkestamist õigeks ei pea.