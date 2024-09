Lorilaul Lihula jalgpallimatšil maksis treenerist korraldajale töökoha

Lääneranna spordikooli jalgpallitreener Jaanus Getreu jäi ilma töökohast, kui tema korraldatud üritusel esitasid kaks naljameest satiirilise laulu valla võimukandjatest. Getreu hinnangul on tema töölt lahkumise tegelik põhjus, et ta on aastaid olnud vastu Lääneranna väikekoolide sulgemisele.

Üritus, mille Getreu 17. augustil Lihulas korraldas, oli pühendatud Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi, mille omanik on Getreu, 30. tegevusaastale.

Getreu on lapsi treeninud aastakümneid ja sai tänavu president Alar Kariselt oma töö eest teenetemärgi. Getreu treeningmeetodit ja suhtumist lastesse on kiitnud ajakirjandus.

"Kuna meie klubil on sünnipäev, siis korraldasin veteranide jalgpallimängu seekord natukene tõsisemalt. Kutsusin vastasteks Lääneranna vallavalitsuse ja volikogu ja vallaametnike võistkonna. Et üritus oleks veelgi võimsam, kutsusin lavale ansambli Propeller, kellel on jalgpalliga oma seos aastast 1980 Eesti Raadio ja Eesti Televisiooni mängust Kadrioru staadionil. Oli väga vinge esinemine ja minu suureks üllatuseks, millest ma mitte midagi ei teadnud, hüppasid lavale bändi viimaseks looks "Helinälg" kohalikud Laur Oberschneider ja Peeter Hermik, kes esitasid selle laulu Hermiku tehtud sõnadega, kuhu olid pandud volikogu liikmete nimed," rääkis Getreu ERR-ile.

Eesnimepidi olid "Karuks istus vangitornis" sõnu jäljendavas laulus (vt artikli lõpp) mainitud kohalikud võimukandjad.

Getreu toonitas, et tema Oberschneideri ja Hermiku kavatsusest lavale tulla mitte midagi ei teadnud.

"Aga siis tehti minule kui ürituse korraldajale selgeks, et teadmatus ei vabasta vastutusest: kas kirjutad ise lahkumisavalduse või tehakse erakorraline lepingu ülesütlemine. Kõik - ja nii oli," kirjeldas Getreu seda, mis toimus hiljem tema töökohas, Lääneranna spordikoolis. Ta kirjutas enda sõnul lahkumisavalduse, et säästa oma tervist.

"See õige ja aus vastus ja kuigi ma tean ka seda, et tegelikult võivad need [lahkuma sundimise] põhjused peituda mujal - kõik see väikekoolide teema. Mina olen läbi aastakümnete saanud lapsi kõigist Lõuna-Läänemaa väikekoolidest. Minu filosoofia on see, et kasvatan erinevatest koolidest tulnud eri iseloomudega lapsed üheks võistkonnaks, kellega me siis väikese tillukese maaklubina proovime hakata vastu suurtele linnaklubidele ja see on meil 30 aastat õnnestunud," rääkis Getreu.

Getreu sõnas, et maaklubil peab olema oma nägu ja oma tegu ja ainult nii saavad nad linnaklubide vastu mängida. Maakoolide sulgemine ähvardas sellele takistuseks saada.

"Ja kuna see maakoolide teema on nii kaua õhus olnud ja neid hakati kinni panema, siis mina olin muidugi täiehingeline selle vastane. Ma ei saa selle poolt olla, kui minu töö ära lõhutakse. Ma võtsin ka üsna palju sõna sellel teemal, kirjutasin artikleid, nii Lääne Elus kui ka oma koduklubi kodulehele," rääkis Getreu.

Getreu teeb praegu Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi nime all trenne edasi.

"Trennid toimuvad, ma teen tasuta tööd. September ja oktoober saame me olla õues," ütles ta. Kuidas toimetatakse edasi, kui on vaja kasutada juba siseruume, Getreu veel täpselt ei tea. Samuti mainis treener, et on saanud tööpakkumisi teistelt Eesti jalgpalliklubidelt, samuti palju toetuskirju lapsevanematelt.

Sõber: see oli Getreule kolmas hoiatus

Getreu endine tööandja, Lääneranna spordikooli juht ja maadlustreener Janar Sõber, kes samuti laulus satiiriga piha sai, ütles ERR-ile, et Getreu oli juba mõnda aega "õhukesel jääl".

"Viimane tilk karikas oli tõepoolest Propelleri asi, lastele suunatud heategevusüritus, mis läks poliitiliseks ja mille suhtes Getreu mingisugust kahetsust või kurbust või ei väljendanud, vaid ütles seletuskirjas, et see oli kõige ägedam üritus ja me peaks kõik tänulikud olema. Okei, ma saan aru, et Getreul [satiirikute esinemisse] sekkuda oleks olnud keeruline, aga öelda, et pagan, et see läks nagu pahasti, seda ma ei tahtnud, oleks ta saanud teha. Seda ei olnud," rääkis Janar Sõber.

Sõber rääkis ka, et Getreu töökaotusele eelnes pikem taustalugu, kuhu kuulusid kaebused mõnedelt lapsevanematelt, mida arutati vallamajas ümarlaua taga, ning see, et vaatamata Sõbra nõudmisele, ei teinud Getreu vajalikku treenerikategooriat. Sõber märkis, et Getreule oli enne 17. augusti jalgpalliüritust tehtud kaks hoiatust.

"Getreu teadis, et on õhukesel jääl, ta teadis, et tal ei ole kategooriat, ta teadis, et ta peab selle lubaduse täitma. Neli aastat oleme talle selles osas andnud aega. Ta teadis, et tal on väga tugeva mõjuga lapsevanemate pahameel taga hetkel. 2023. aastal andis Getreu sirge seljaga kaameraga intervjuu Pärnu Postimehes, et hommepäev paneb lahkumisavalduse lauale, kui koolireform läbi läheb. Koolireform läks läbi, avaldust ei tulnud. Lapsevanemad küsivad, et noh, kas nii käibki," rääkis Sõber.

Sõber ütles, et peale üritust pidas ta Getreu trennis käivate lapsevanematega nõu. "Pahameel oli väga suur. Ja sealt sündiski see otsus. See oli kolmas kord," viitas Sõber, et tegemist oli kolmanda hoiatusega Getreule.

Üks lapsevanem, kes on ajalehes Lääne Elu kirjeldanud, et saatis Sõbrale kirja, kus ütles, et peab seda sobimatuks, kui Getreu korraldatud üritusel niisugused asjad toimuvad, oli Lääneranna vallavolikogu esimees Armand Reinmaa.

Reinmaad oli mainitud ka satiirilises laulus ja seda kuulis tema laps, kes viibis samuti üritusel.

Reinmaa ütles Lääne Elule, et peab Getreud kui ürituse korraldajat toimunu eest vastutavaks. "Ma saan aru, kui räägitaks sellest, et vallavõimu juures midagi ei meeldi - aga seal mindi isiklikuks. See ületas minu meelest hea maitse piirid avalikul üritusel," ütles ta väljaandele.

Nii Sõber kui ka Reinmaa kuuluvad mõlemad kohalikku elu korraldavasse Lääneranna valimisliitu, kuid Sõber eitab, et Reinmaa pahameel on Getreu töölt lahkumise peamiseks põhjuseks.

"Olen kuulunud Lääneranna valimisliitu enne seda, kui Armand üldse pildile tuli,

ja olen kuulunud volikogusse juba üle kaheksa aastat. Nüüd teie otsite seal seost," sõnas Sõber ja rõhutas, et suurem probleem oli treeneri kategooria puudumine.

"Olen spordijuht, Eestis on välja töötatud treeneritel litsentsisüsteem. Kui spordijuhid sellega ei tegele, kes siis sellega tegelevad," sõnas Sõber.

Küsimusele, millise töölepingu punkti vastu Getreu eksis, et tema vallandamine päevakorda tuli, vastas Sõber, et asjaolu, et Getreu ei teadnud, et laul ettekandmisele tuleb, ei vabasta teda vastutusest.

"Kui sa oled taotlenud luba avaliku ürituse luba, siis sa oled vastutaja. Mõnitad kolleegi, mõnitad oma tööandjat, mõnitad oma lapsevanemate nähes neid inimesi, kes sulle leiva lauale toovad," kirjeldas Sõber.

Lääneranna vallas toimuvat kajastaval sotsiaalmeedialehel on ära toodud Getreu töökohale saatuslikuks saanud laulu sõnad:

Ober istus vangitornis aeg oli igav oota

Nägi Reinmaad tulemas seal mööda mereranda.

Kallis Armand, armas Armand, lunasta mind välja

Sul on uhke mõisahäärber, sa pane see nüüd panti.

Kallis Raula, armas Raula, kahjuks ei saa aita,

Mul mõisaga just kohtuasi lõpetati, ei taha mingeid uusi jamasid.

***

Ober istus vangitornis aeg oli igav oota

Nägi Saaret tulemas seal mööda mereranda.

Kallis Ingvar, armas Ingvar, lunasta mind välja

Sul on kõrge ametipost, pane portfell panti.

Kallis Raula, armas Raula, kahjuks ei saa aita,

"Lääne Elu" kiusab mind pidevalt oma lugudega, mul sellest tool juba kõigub ja portfell väriseb.

***

Ober istus vangitornis aeg oli igav oota

Nägi Metsa tulemas seal mööda mereranda.

Kallis Jane, armas Jane, lunasta mind välja

Sul on Pärnus tähtsad sõbrad, pane nemad panti.

Kallis Raula, armas Raula, kahjuks ei saa aita

Mulle anti siin maapiirkonnas küll väärikas töökoht, aga Pärnu linnas ei taha mind keegi tunda ega mäletada.

***

Ober istus vangitornis aeg oli igav oota

Nägi, Sõber kepikõnnil mööda mereranda. Kallis Janar, armas Janar, lunasta mind välja

Sul on vinged maadlusnipid, pane mõni panti.

Kallis Raula, armas Raula, kahjuks ei saa aita,

Mul selle spordiga võhm täitsa väljas ja reaktsiooni pole enam ollagi.

***

Ober istus vangitornis aeg oli igav oota

Nägi Lobjat jalutamas mööda mereranda.

Kallis Tiina, armas Tiina, lunasta mind välja

Sul on palju valijaid, pane nemad panti.

Ei mina ei aita siin enam kedagi.

Ma olen pensionär, lõpetan poliitika ja kultuurimajast lähen ka minema.

***

Ober istus vangitornis aeg oli igav oota

Nägi, mundris miilits laulab lavalaude peal.

Kallis miilits, armas miilits, lase mind nüüd välja,

Ma hakkan nüüd volikogus veel innukamalt tööle ja teen veel paremaid eelnõusid.

Ja vallavalitsusel oleks vaja veelgi rohkem palka tõsta!

Sõnade autor: Peeter Hermik