Lääneranna vald otsustas hoolimata elanike protestist mitu kooli sulgeda

Vallavanem Ingvar Saare rääkis emotsionaalses õhkkonnas toimunud volikogu istungil, et valla arusaama kohaselt peaks Lääneranna haridusvõrk koosnema kodulähedasest algkoolist, kuueklassilisest koolist iga endise valla piirides ja vallakeskuses Lihulas olevast põhikoolist, kus on boonusena ka gümnaasium.

"Lääneranna vallal pole võimekust pidada sellist haridusvõrku ülal," põhjendas ta vajadust praegust olukorda muuta.

Volikogu toetas 13 poolt- ja kaheksa vastuhäälega eelnõu, mille kohaselt lõpeb Koonga koolis alates 1. septembrist 2024 7.-9. klasside õpe ning kool jätkab kuueklassilise kooli ja koolieelse lasteasutusena. Lõpe kooli lasteaiaosa liidetakse Koonga kooliga tänavu 1. septembrist ja kool lõpetab tegevuse. Samuti lõpetab tänavu sügisel tegevuse Metsküla algkool.

Varbla kool jätkab 31. augustist 2024 kuueklassilise kooli ja koolieelse lasteasutusena ning Virtsu kool ei anna pärast 31. augusti 2023 enam 5.-9. klassile haridust, vaid jätkab algkoolina.

Plaanis oli neljaklassiliseks muuta ka 23 õpilasega Kõmsi kool, kuid kuna see teenindab valla kaugemate nurkade lapsi, pidas vald mõistlikuks see siiski kuueklassiliseks jätta, kuna ühistransporti teistesse valla koolidesse olnuks keerukas korraldada.

Kohalikud elanikud avaldasid volikogu istungi eel Lihula vallamaja ees meelt, sest lapsevanemate hinnangul suretavad need kärped piirkonna täielikult välja. Virtsu kooli kaitseks, mida vald esialgu samuti sulgeda plaanis, koguti üle tuhande allkirja ning ka teiste koolide kaitseks korraldati rahvaalgatusi.

Krista Kampus, kes kaitses istungil Virtsu kooli säilimist, rõhutas, et kooli sulgemise demograafilisi mõjusid pole arvesse võetud ning lisaks on eelarve menetlemisel rikutud head kaasamistava.

Vallavolikogu esimees Armand Reinmaa märkis, et kui moodustatav koalitsioon peaks kuueklassiliste äärealadel asuvate koolide olukorra leevendamiseks midagi ette võtma, siis saab küsimuse uuesti arutelule võtta, kuid praegu ei saa kohalikus elus ainult ühe koalitsioonipartneri lubadustele tugineda.

"Mulle jääb natuke arusaamatuks kogukondade kriitika, et me pole ära kuulanud ja kaasanud kogukondi. Oleme seda teinud, küsinud hoolekogult arvamust," lausus Reinmaa.

Ta tõi välja, et Varbla kool on ehitatud 150 lapsele, aga täna õpib seal 50 lapse ringis. Samasugune on olukord teistes piirkondades. Vallas on seitse koolimaja ja kui võrrelda teiste sarnaste valdadega, siis nemad saavad hakkama vähemate koolimajadega.

Metsküla lapsevanematel soovitati erakool luua

Vallavanem Ingvar Saare ütles, et Metsküla kooli lapsevanemad on sulgemise vastu võideldes välja toonud, et nad on kolinud valda ainult selle kooli pärast ja koliks ära, kui kooli poleks. Tema sõnul võiks kogukond kooli erakoolina käima panna.

"Kui kogukond on valmis ise seda kooli pidama, siis teeme volikogule ettepaneku, et kohatasusid katta," pakkus ta välja. "Mitte kõik omavalitsused, kus on erakoolid, ei kata nende territooriumil tegutsevate erakoolide kohatasusid, aga Lääneranna vald võiks selle valmiduse tekitada ja see näitaks ka selgelt, et me ei otsi igal juhul, et peaks kogukonnakooli kinni panema."

Vald panustaks seega Metsküla kooli säilimisse, kuid omavalitsusel ei ole seal Saare sõnul vältimatut vajadust ise koolipidajana tegutseda.