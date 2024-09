Septembri esimene nädal jätkub suviste nootidega

Möödunud ööpäeval levis Läänemerelt põhja suunas madalrõhulohk ja kandis oma servas üle Eesti hoovihmapilvi. Lõuna- ja Ida-Eestis oli kolmapäeva hommikul ja päeval ka äikest. Kaugemal idas asus kuiva õhuga kõrgrõhuala ning blokeeris sajupilvede liikumist Musta mere äärest põhja poole. Päikeseline ja suviselt soe oli ilm kõrgrõhkkonna ümber Balkanist Põhja-Itaalia ja Euroopa südameni. Vihmasem oli ilm madalrõhuvööndi all Norra merelt Vahemereni. Äike paukus täna kõige ägedamalt mitmel pool Vahemere ääres.

Teisipäeval Eestis vihmahooge ja mõnel pool ka äikest põhjustanud madalrõhulohk kaugeneb põhja ning Eestini laieneb seejärel Venemaalt kõrgrõhuala. Ilm läheb järk-järgult kuivemaks, lõunavoolus lisandub ka sooja ning päevamaksimumid tõusevad paljudes kohtades üle 25 kraadi.

Neljapäeval idapoolse kuiva kõrgrõhkkonna mõju tugevneb. Ka soe õhumass püsib Eesti kohal.

Eelolev öö on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega. Öö hakul võib kohati hoovihma sadada. Paiguti tekib udu. Puhub valdavalt idakaare tuul 1-6 m/s. Sooja on 12..16, rannikul kuni 19°C.

Hommik on vähese ja vahelduva pilvisusega ning sajuta. Mõnel pool on udu. Puhub idakaare tuul 1-7 m/s. Sooja on 15..19°C.

Päev on selge või vähese pilvisusega ja sajuta. Puhub idakaare tuul 1-7 m/s. Sooja on 22..28°C.

Neljapäeval on pilvi vähe ja ilm on sajuta, kuid öösel võib olla mõnel pool udu. Öösel on sooja 13..17, rannikul kohati kuni 20°C, päeval 22..28°C. Reede tuleb üsna selge, kuid õhk jaheneb veidi. Öösel on sooja 8..13, rannikul kuni 18°C, päeval 19..24°C.

Ka nädalavahetus tuleb tänaste prognooside järgi sajuta ja mõõdukalt soe. Öösiti langeb termomeetri näit minimaalselt 8-9 kraadini, rannikul on sooja üle 15 kraadi, päevased maksimumid tõusevad 20-25 kraadini.