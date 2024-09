Euroopa Liit impordib Venemaalt rohkem gaasi kui USA-st

Venemaa oli kunagi Euroopa suurim gaasitarnija. Kui Kreml peatas gaasi tarnimise Ukraina sissetungi ajal, tõusis Norra esikohale, millele järgnes USA, kes suurendas vedelgaasi (LNG) tarnimist, et aidata EL-i.

"Kuid 2024. aasta teises kvartalis importis EL Venemaalt 12,8 miljardit kuupmeetrit maagaasi, mis oli rohkem kui kogu USA-st imporditud maht (12,2 miljardit kuupmeetrit)," selgitas Brüsselis asuva mõttekoja Bruegel koostööteadur Ben McWilliams väljaandele Euractiv. "See oli esimene kord peaaegu kahe aasta jooksul, kui Venemaalt imporditud maht oli suurem kui USA-st," lisas ta.

Eksperdi sõnul on see muutus peamiselt tingitud Ameerika LNG impordi vähenemisest viimastel kuudel. Gaasihoidlate täitumine – EL-i rajatised on keskmiselt 92,4 protsendi ulatuses täis – ja madal suvine nõudlus viisid USA gaasi impordi alla.

Sellised riigid nagu Austria, Ungari ja Slovakkia on seotud Venemaa gaasitarnetega pikaajaliste jäikade lepingutega. Sarnast seotust USA LNG tarnijatega ei ole, mistõttu mängib nõudlus suuremat rolli.

Kaks kolmandikku Venemaa gaasi impordist voolab läbi Ukraina transiidi ja Turkstreami torujuhtmete, mis pumpavad gaasi otse EL-i riikidesse. Viimane kolmandik 12,8 bcm-st tarnitakse ülikülmutatud vedelgaasina peamiselt Hispaania, Belgia ja Prantsusmaa sadamatesse.

"Vene gaasi importimine tähendab Venemaa sõjamajanduse ja selle sõja toetamist Ukraina vastu," ütles Soome roheliste europarlamendi liige Ville Niinistö, kes on sellel teemal häälekalt sõna võtnud. "Me peame jätkama püüdlusi EL-i turgudel Venemaa gaasi täieliku keelustamise suunas ja piirama selle turgu mujal maailmas nii palju kui võimalik," ütles ta Euractivile.

EL-i ulatuslik keeld Venemaa gaasile on olnud poliitiliselt teostamatu, kuna mitmed riigid on ähvardanud sellisele sammule veto panna. Kuid tänu 2023. aastal uuendatud gaasituru eeskirjadele võivad EL-i riigid nüüd keelata Venemaa gaasi individuaalselt.

Näiteks Austria, mis sõltub endiselt tugevalt Venemaa gaasist, tegi augusti lõpus oma riikliku julgeolekustrateegia värskenduses mittesiduva kohustuse aastaks 2027 Venemaa maagaasitarnetest loobuda.