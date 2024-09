Uus Euroopa Komisjon alustab tööd tõenäoliselt alles detsembris

On väga ebatõenäoline, et Ursula von der Leyeni meeskond jõuab novembris tööd alustada, nagu varem oli planeeritud. Viivitused on osaliselt tingitud parlamendi keerulisest reisikalendrist.

Euroopa Parlamendi keeruline ajakava on olnud järsk äratus suvepuhkuselt naasnud Brüsseli bürokraatidele, kuna uue komisjoni töö algus läheneb nüüd jõuludele, ütlesid ametnikud Politicole.

Euroopa Parlament ei tundu olevat kiirustamas kinnitama järgmist Euroopa volinike rühma või survestama neid alustama tööd sellistes olulistes valdkondades nagu konkurents, kaitse ja kaubandus, isegi kui Venemaa sõda Ukrainas ja lähenevad USA valimised nõuavad EL-i täitevvõimu töö jätkumist.

"Kuulamiste algne kavandamine septembri lõppu oli liiga optimistlik," ütles üks parlamendi kõrge ametnik, kes, nagu ka teised artiklis tsiteeritud isikud, soovis rääkida anonüümselt.

Ametnik märkis, et viivitused olid osaliselt tingitud parlamendi keerulisest reisikalendrist (parlamendiliikmed lähevad septembri viimaseks nädalaks ja kaheks nädalaks oktoobris Strasbourgi).

"Kuulamised toimuvad tavaliselt Brüsselis ja nende viimine Strasbourgi oleks logistiline õudusunenägu," märkis kõrge ametnik. "Pole kiiret," lisas ametnik, väites, et nii parlament kui kandidaadid saavad kasu täiendavast ajast. "Kandidaadid tahavad võimalikult palju päevi ettevalmistumiseks."

Euroopa Komisjoni peamine pressiesindaja Eric Mamer ütles, et Euroopa Parlament määrab kuulamiste ajakava. Pärast Euroopa Parlamendi valimisi juuni alguses lootis Brüssel, et uus komisjon alustab tööd võimalikult kiiresti.

Uue komisjoni kokkupanek on alati ajakriitiline ja vaevaline protsess, kuna erinevad Euroopa pealinnad peavad saatma oma kandidaadid von der Leyenile, kes jagab praegu portfelle kandidaatide vahel. Siiski loodeti, et uus komisjon saab ametisse 1. novembriks, vahetult enne USA valimisi.

Kuid see ajakava tundub nüüd peaaegu võimatu, kuna kõik volinikukandidaadid, välja arvatud von der Leyen, peavad läbima tundidepikkuse küsitluse Euroopa Parlamendi liikmete poolt, ja need kuulamised ei alga tõenäoliselt enne oktoobri keskpaika. Alguses loodeti kuulamised korraldada septembri lõpus.

See tähendab, et kogu komisjoni lõplik kinnitushääletus ei toimuks enne novembri viimase nädala täiskogu istungit, lükates uue komisjoni töö alguse parimal juhul detsembrisse. Ja see prognoos ei võta arvesse võimalust, et Euroopa Parlament hääletab ühe või mitme voliniku vastu. Kui kandidaat (või kandidaadid) lükatakse tagasi, peab vastav riik saatma uue kandidaadi, kes peab samuti läbima oma kuulamise parlamendis.

Järgmise sammuna tutvustab von der Leyen oma uut meeskonda ja nende portfelle Euroopa Parlamendi juhtkonnale, mis on esialgu planeeritud 11. septembrile. Alles siis määrab Euroopa Parlament kuulamiste kuupäevad.

Kui volinikekandidaatide nimekiri on kinnitatud, peab parlamendi õigusasjade komitee nende rahalised deklaratsioonid läbi vaatama, et tuvastada võimalikke huvide konflikte. Kui avastatakse võimalik probleem, võib kandidaati kutsuda eraldi kuulamisele ja komitee liikmed võivad kandidaadi tagasi lükata.

"Arvestades, et see on järelevalve ülesanne, arvestades huvide konflikti ja arvestades, et kodanikud hoiavad meid vastutavana, kui me oleme lohakad, siis on mõistlik, et meil oleks piisavalt aega," ütles Rene Repasi, Saksamaa Sotsialistide delegatsiooni juht ja õigusasjade komitee liige.

Kui õigusasjade komitee on oma töö lõpetanud, võtavad protsessi üle teised komiteed. Nad saadavad kandidaatidele kirjalikud küsimused, mille vastused moodustavad aluse isiklikele kuulamistele.