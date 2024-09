Soome kärped tõmbasid kriipsu peale Eesti mardilaadale Helsingis

"Juhtus nii, et Tuglase seltsi riigitoetust kärbiti 60 000 euro võrra. See mõjutas väga palju meie tegemist. Meil lihtsalt ei jätku ressurssi mardilaadale," ütles Soome Tuglase Seltsi juhataja Jaana Vasama ERR-ile.

"Viimastel aastatel on mardilaada külastatavus olnud väga hea. Koroonaga jäi meil kaks aastat vahele, aga inimesed tulid ilusti tagasi. Eelmisel aastal oli meil 13 000 külastajat ja 5000 inimest jälgis neti vahendusel kultuurilava programmi," sõnas Vasama. Rekord on olnud 19 000 inimest.

Vasama ütles, et üldine huvi Eesti vastu on kasvanud. "See on selline sügavam huvi, mitte et tuled šoppama siia. Huvitavad erinevused ja sarnasused ja mida saaksime õppida teineteiselt," sõnas Vasama.

Vasama ütles ka, et lisaks huvile on neil oma töö tegemiseks vajalikud majanduslikud ressursid.

Tuglase seltsi mardilaat toimus traditsiooniliselt novembris Helsingi Kaablitehases. Mardilaata peetakse ka Tallinnas ja tänavu on selle fookuses Pärnumaa käsitöö.