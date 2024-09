Boeingu kosmoselaev jõudis tagasi Maale, kuid ilma astronautideta

5. juunil startinud astronaudid Butch Wilmore ja Suni Williams pidid kosmosesse lendama kaheksaks päevaks, kuid jäävad sinna hoopis kaheksaks kuuks.

Tegemist oli esimese korraga, kui Boeingu kosmoselaeva pardal lendasid inimesed. See pidi olema testlend, mille õnnestumise korral saanuks Boeing hakata meeskondi kosmosesse ja tagasi lennutama. Seda starti oli korduvalt edasi lükatud.

"Tahan lihtsalt öelda suur tänu perele ja sõpradele, kes on seda kõike pikka aega läbi elanud ja ma arvan, et teil on hea meel, et me teie juures enam ei ole ja meil on siin üleval nüüd veel üks perekond, mis on lihtsalt fantastiline," ütles Starlineri astronaut Suni Williams.

Starlineril tekkisid tehnilised probleemid ja NASA pidas astronautide tagasitoomist sellega liiga ohtlikuks. Tagasi maale tulevad astronaudid Elon Muski SpaceX Crew Dragoniga.

Probleemse pilootideta Starlineri maandumine läks laupäeval New Mexico osariigis siiski edukalt.

"Ma arvan, et inimlikust vaatenurgast on meil kõigil hea meel õnnestunud maandumise üle," sõnas NASA kommertslendude programmi juht Steve Stich. "Aga oleks tahtnud, et see kõik oleks läinud nii, nagu me selle planeerisime. Ja teate, ma arvan, et selle teema läbitöötamine võtab natuke aega, natuke nii minul kui ka teistel Boeingu ja NASA meeskondades."

Kui Boeing ei suuda seda juhtumit positiivselt lahendada, võib ta mehitatud lendude loast ilma jääda.