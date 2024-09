Kaja Kallas kritiseeris teravalt Michali valitsuse maksuotsuseid

Reformierakonna endine juht Kaja Kallas kritiseeris Reformierakonna üldkogul peetud kõnes Kristen Michali valitsuse maksuotsuseid, öeldes, et maksuküüru kaotamise edasi lükkamine ja ettevõtete tulumaksu kehtestamine on viga, millega erakond taganeb oma põhimõtetest.

Enne oma öeldud kriitilisi sõnu ütles Kallas, et tulevikus hoidub ta Reformierakonna uue esimehe kritiseerimisest.

"Minust ei saa erakonna esimehe kohalt lahkumisel sellist erakonna esimeest, kes oma järglast pidevalt avalikkuses kritiseerib. Täna on mul viimane päev, kui saan praegust valitsust kritiseerida, ilma, et ma seda lubadust rikuks. Seetõttu on mul hingel paar asja," lausus Kallas.

"Esiteks. Minu arvates on vale lükata maksuküüru kaotamine edasi. Maksuküüru kaotamine suurendab nii inimeste sissetulekuid kui alandab tööjõumakse. Nii IMF kui ka Eesti Pank toovad maksuküüru kaotamise välja kui ühe lähiaja kõige olulisema majanduskasvu soodustava reformi. Maksuküüru kaotamise lubadusega võitsime kahed valimised. Sisuliselt tähendab praegune edasi lükkamine astmelise tulumaksu põlistamist, millele Reformierakond varasemalt on alati vastu seisnud," rääkis Kallas.

"Veelgi hullem viga minu arvates on ettevõtetele tulumaksu kehtestamine. See läheb otsesesse vastuollu meie põhimõtete ja meie lubadustega. Selliste otsustega lörtsime me oma valijatelt saadud mandaati ning hävitame maksukeskkonda, mis pole Eestit mitte ainult hästi teeninud, vaid on korduvalt ka rahvusvaheliselt tunnustatud kui kõige konkurentsivõimelisemat," ütles Kallas.

Kallase sõnul peab maksusüsteem olema lihtne ja arusaadav kõigile ning toetama majanduse alustala - eraettevõtlust. "Peab kehtima põhimõte, et ei maksustata seda, mida me tahame, et kasvaks. Me tahame, et ettevõtted areneksid ja investeeriksid saadud kasumi tagasi oma inimestesse, töötajatesse ja arengusse," sõnas Kallas.

"Kui taganeme oma põhilubadustest ja põhimõtetest, siis tekib küsimus, millega me teistest erakondadest eristume," ütles Kallas veel.

Pühapäeval toimus Tallinnas Reformierakonna üldkogu, kus Kaja Kallaselt võtab erakonna juhtimise üle Kristen Michal.