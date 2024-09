Lätis kukkus alla Valgevenest riiki jõudnud Vene droon

Lätis kukkus laupäeval Režekne piirkonnas alla Vene droon ning erinevad riigiametid, sealhulgas politsei, uurivad praegu juhtunut. Esialgse info järgi on tegu Venemaale kuuluva mehitamata õhusõidukiga ning see sisenes Läti õhuruumi läbi Valgevene, vahendas Läti rahvusringhääling LSM Läti relvajõude.

Juhtunust on teavitatud ka NATO liikmesriike, teatasid Läti relvajõud.

Mehitamata õhusõiduki saabumise Läti territooriumile tuvastasid Läti relvajõud, mis jälgisid selle liikumist ja tegid kindlaks allakukkumise koha.

Läti kaitseväe juhataja Leonids Kalninš ütles uudisteagentuurile LETA, et õhusõiduk sisenes Läti õhuruumi laupäeval varajastel hommikutundidel ning seda märgati relvajõudude poolt kohe.

Esialgse info järgi polnud droonil Läti territooriumil vaenulikke eesmärke. Uurimine küll jätkub, kuid asjatundjate hinnangul ei olnud droonil mingit selget eesmärki või põhjust Lätti lendamiseks, kirjutab LSM.

"Me hindasime ja jälgisime olukorda, kui ohtlik see on ja kas objektid ning tsiviilisikud võivad olla ohus," lausus Kalninš.

"See olukord on kinnitus sellele, et me peame jätkama Läti idapiiri tugevdamist, kaasaarvatud õhutõrje võime ja elektroonilise sõjapidamise võime tugevdamist, mis aitab meil piirata erinevate kasutusviisidega droonide tegevust," lausus Läti kaitseminister Andris Spruds.

Läti välisminister Baiba Braže ütles, et välisministeerium kutsus esmaspäevaks välja Venemaa saatkonna esindaja.

"Me teavitasime juhtunust liitlasi, NATO ja Euroopa Liidu juhte. Venemaa sõja tõttu Ukrainas ei tohi me kaotada valvsust. Täna oli samasugune juhtum Rumeenias. Me oleme valvel, otsustavad ja kaalume külma peaga järgmiseid samme koos oma liitlastega," lausus Braže.

Rīt, 9/9 uz ĀM izsaukts Krievijas vēstniecības pārstāvis. Informējām sabiedrotos, NATO, ES vadību par šo incidentu. Krievijas karš Ukrainā liek nezaudēt modrību. Šodien arī Rumānijā līdzīgs incidents. Esam modri, izlēmīgi, vēsu prātu izsveram tālākos soļus, iesaistot sabiedrotos. https://t.co/qC4Yhvmuc2 — Baiba Braže (@Braze_Baiba) September 8, 2024

Venemaa rikkus Ukrainat droonidega rünnates Rumeenia õhuruumi

Venemaa rikkus ööl vastu pühapäeva Ukraina tsiviiltaristut droonidega rünnates Rumeenia õhuruumi, vahendas BNS.

Venemaa on teinud 2022. aasta veebruarist alates korduvalt öiseid õhurünnakuid Ukraina linnadele, seal hulgas Odessa sadamatele, kust veetakse välja vilja.

Rumeeniast on leitud varemgi droonitükke.

Pühapäeva varahommikul tuvastasid Rumeenia radarid riigi õhuruumi sisenenud drooni, mis lahkus Rumeenia territooriumilt Ukraina poole, ütles kaitseministeerium.

Rumeenia õhujõudude lennukid jälgisid olukorda ning Tulcea ja Constanța maakonnale Ukraina piiri ääres saadeti häire, lisas ministeerium.

Esialgsetel andmetel võis droon siseneda õhuruumi Periprava küla lähedal asustamata alal.

Rumeenia välisministeerium mõistis järjekordse õhuruumirikkumise karmilt hukka ja nõudis, et Moskva lõpetaks korduvad rünnakud, mis viivad piirkonna julgeolekuolukorra vastutustundetu eskaleerimiseni.

Rumeenia nõuab rahvusvahelise õiguse austamist, rõhutas ministeerium ja teatas, et informeeris juhtunust ka NATO liitlasi.