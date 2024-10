Läti paigutas piirile Venemaaga mobiilsed õhutõrjerühmad

Läti kaitseminister Andris Spruds ütles teisipäeval, 1. oktoobril, et Latgalesse on saadetud lühimaa õhutõrjerakettidega relvastatud õhuväe mobiilsed grupid ning lisaks on piirile paigutatud spetsiaalselt droonide tuvastamiseks loodud radarid, teatas Läti rahvusringhäälingu uudisteportaal LSM.lv.

Õhutõrjeoperatsioonidel osalevad nii elukutselised sõdurid kui ajateenijad, märkis Spruds.

Kaitsetööstuse portaali Sargs.lv andmetel jälgivad õhutõrjedivisjoni mobiilsed lahingugrupid Läti idaosa õhuruumi ööpäevaringselt, hoides ära uute 7. septembri omaga sarnaste juhtumite kordumise.

Läti õhutõrjedivisjoni ülem major Imants Kleinbergs ütles, et pärast 7. septembrit, mil Kagu-Läti õhutõrjet tugevdati, on õhuruumipilt muutunud relvajõudude jaoks selgemaks. Nüüd on näha ka objektid, mis olid varem jäänud märkamatuks.

Kleinbergsi sõnul on radari juurde paigutatud mitu lähimaa õhutõrjerakettidega RBS-70 varustatud mobiilset gruppi. Ta ei avaldanud gruppide suurust, kuid rõhutas, et need ei seisa pidevalt ühes kohas, vaid ajal, kui üks rühm on laskepositsioonil, olles valmis võimalikku sihtmärki hävitama, vahetab teine ​​rühm positsioone, liikudes ühelt eelnevalt ettevalmistatud alalt teisele.

Samuti on olemas reservrühmad, keda saab vajadusel kiiresti ülesandeid täitma kutsuda.

Kleinbergs ütles, et selline õhutõrje muutub Latgales rutiinseks, kuna ülesandel pole lõppkuupäeva määratud.

Kuigi 7. septembri intsidendis, kus Venemaalt ilmselt Ukraina suunas välja lastud Iraani päritolu droon Shahed sisenes Valgevene kaudu Lätti, inimohvreid ega purustusi ei olnud, on see ajendanud Lätit vaatama üle senise lähenemise riigi õhuruumi kaitsmisele, märkis Sargs.lv.