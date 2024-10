Rumeenia saatis seoses õhuruumi uue rikkumisega hävitajad välja

Väikese objekti lendamine Musta mere kohal Rumeenia suunas tuvastati kella 2.30 paiku öösel, ütles ministeerium avalduses.

Rumeenial on 650 kilomeetri pikkune ühispiir Ukrainaga ning Bukarest on varem kurtnud, et Vene droonid on sisenenud Ukraina sihtmärke rünnates riigi õhuruumi.

Rumeenia territooriumilt Ukraina piiri lähedalt on korduvalt leitud Vene droonide tükke.

Kaitseministeeriumi teatel saadeti laupäeva öösel välja kaks Hispaania õhujõudude F-18 ja kaks Rumeenia F-16 hävituslennukit, kuid objekti, mis kadus radariekraanidelt, ei leitud.

Neljapäeval saadeti samasuguse vahejuhtumi tõttu välja samuti kaks Hispaania F-18 ja kaks Rumeenia F-16 lennukit.