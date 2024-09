Pärnu näitus "Linnu elu" mõtestab inimese ja looduse suhet

Uue kunsti muuseumi näitus "Linnu elu" on kirev väljapanek händkakkudest, kosklatest ja siidimaalidel rändlindudest.

"Me väidame nii, et Kreutzwaldi oli õigus, ja eelkäijatel kõigil, et meie eellased oskasid lindude keelt. Ja ma arvan, et me peaksime õppima looduse hääli rohkem tundma ja looduses ellujäämise kombeid ja reegleid, võib-olla siis me ei hävitaks ka oma liigikaaslasi maakeral," lausus näituse kuraator Mark Soosaar.

Soosaare videofilmide kaudu saavad külastajad osa kosklate elust.

"Kosklad on tegelikult, julgelt võib öelda, rannarahva kodukanad ja rannarahva elu sümbol," ütles Soosaar.

Peamiselt loodusfotogaafina tuntud Sven Začekilt näeb näitusel nii tema vanemaid kui ka uuemaid pilte händkaku talvitumisperioodist.

"Mis siin üleval on, ongi talvised üksiolekud, enda eest hoolitsemised, millega händkakk tegeleb. Muidu kevadsuvisel perioodil on pereelu neil tähtsam, on ju poegade eest hoolitsemine," lausus Začek.

Začek on händkakke fotodele püüdnud aastaid, kuid tunnistab, et lummus neid pildistada kestab.

"See liik on mulle naha alla pugenud. Ja sellega ma jätkan, iga aasta, see aasta sai ka ägedaid pilte," lausus ta.

Soosaar ütles, et näitusel saab õppida ka kihnukeelseid lindude nimetusi.

"Kõike vägevam linnunimi kihnu keeles on kassipeaga kanakull. See pole mitte muu kui tavaline õekull," ütles Soosaar.

Näituse siidimaalid rändlindudest on teinud kunstnik Jaanus Ermann. "Linnu elu" saab vaatama minna 6. oktoobrini.