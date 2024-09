Sõja 929. päev:Pokrovski suunal sai lahingutes surma ja haavata 314 Vene sõdurit

Oluline esmaspäeval, 9. septembril kell 22.30:

- USA: Iraani poolt ballistiliste rakettide tarnimine oleks eskalatsioon;

- Venelaste õhurünnak tappis Donetskis kaks inimest ja vigastas kolme;

- Rootsi lubas Ukrainale sõjalist abi enam kui 400 miljoni euro ulatuses;

- Ukraina väed tulistasid Vene drooni alla rekordkõrguselt;

- Ukraina väed on Valgevene piiril kõrgendatud valmisolekus;

- Pokrovski suunal sai lahingutes surma ja haavata 314 Vene sõdurit;

- Kiievis käivitusid taas õhuhäiresireenid;

- EL: liitlastel on usaldusväärne info, et Iraan tarnis Moskvale rakette;

- Zelenski: Ukraina näitab võiduplaani Bidenile, Trumpile ja Harrisele.

USA: Iraani poolt ballistiliste rakettide tarnimine oleks eskalatsioon

Ballistiliste rakettide üleandmine Iraanist Venemaale tähendaks Teherani toetuse dramaatilist eskalatsiooni Moskvale ja USA on valmis sellele reageerima, teatas esmaspäeval Ühendriikide välisministeerium.

"Igasugune Iraani ballistiliste rakettide üleandmine Venemaale tähendaks Iraani toetuse dramaatilist eskalatsiooni Venemaa agressioonisõjale Ukraina vastu," ütles pressiesindaja Vedant Patel.

"Oleme selgelt öelnud, et oleme sellisel juhul valmis rakendama märkimisväärsete tagajärgedega meetmeid," lisas Patel.

Euroopa Liit teatas varem päeval, et ühenduse liitlased jagasid nendega luureandmeid, mille kohaselt Iraan tarnis Venemaale ballistilisi rakette ja hoiatas Teherani uute sanktsioonide eest, kui tarned kinnitust leiavad.

Venelaste õhurünnak tappis Donetskis kaks inimest ja vigastas kolme

9. septembril tapsid venelased Donetski piirkonnas kaks inimest ja vigastasid veel kolme, teatas Donetski piirkonna sõjalise administratsiooni juht Vadõm Filaškin, vahendas Ukrinform.

"Venelaste tänase pommitamise tulemusena Donetski piirkonnas hukkus kaks inimest ja kolm said vigastada," kirjutas piirkonna juht.

Tema sõnul hukkus Hirnõki linnas, Kurahhove piirkonnas, mis on pidevalt vaenlase tule all, üks mees ja kaks inimest said vigastada.

Kleban-Bõki külas, Illinivi piirkonnas, tapsid venelased 59-aastase naise ja vigastasid veel ühte inimest. Kahju said ka elumaja ja kõrvalhoone.

Filaškin kutsus taas kohalikke elanikke üles evakueeruma, et päästa enda ja oma lähedaste elud.

Varasemalt teatati, et venelased tapsid eile, 8. septembril Donetski piirkonnas kolm tsiviilisikut ja vigastasid viit inimest.

Rootsi lubas Ukrainale sõjalist abi enam kui 400 miljoni euro ulatuses

Rootsi valitsus teatas esmaspäeval, et eraldab Ukrainale 4,6 miljardi krooni (umbes 402 miljoni euro) ulatuses sõjalist abi, sealhulgas ründesõidukeid ja kaitsesüsteeme, ent märkis, et hetkel ei ole kavas Kiievile hävituslennukeid saata.

Tegu on Rootsi 17. toetuspaketiga Ukrainale ning kuningriigi koguabi kasvab sellega 48,1 miljardi kroonini (ligi 4,2 miljardi euroni), mida on antud Kiievile alates Venemaa 2022. aasta sissetungist.

Pakett sisaldab kuut CB90 (Combat Boat 90) merelist ründesõidukit ning mobiilseid õhutõrjesüsteeme, aga ka laskemoona varem kingitud relvastusele, sealhulgas jalaväe lahingmasinate CV90 jaoks.

Pool abist oli määratud Rootsi hävitajate Gripen ehitamiseks mõeldud varuosade hangete jaoks, ehkki valitsus rõhutas, et hetkel ei ole kavas neid hävitajaid Ukrainale anda. Ent samas kuningriik märkis, et soovib olla valmis, kui aeg käes.

"Hävituslennukite koalitsioon soovitas meile, et praegu eelistab see keskenduda F-16 toomiseks Ukrainasse," ütles kaitseminister Pal Jonson AFP-le.

Eelnevalt on Rootsi saatnud Ukrainale oma mobiilse suurtükisüsteemi Archer, 50 soomustatud lahingmasinat CV90 ja ka umbes 10 Leopard 2 tanki ning õhutõrjesüsteemi.

Ukraina väed tulistasid Vene drooni alla rekordkõrguselt

Ukraina 3. tankibrigaadi sõdurid tulistasid alla Vene Orlan-tüüpi luuredrooni rekordkõrguselt – 3620 meetrit, teatas Ukraina sõjavägi.

Orlan on Venemaa välja töötatud luuredroon, mida Venemaa kasutab laialdaselt Ukrainas. Ukraina sõdurite seas kardetud droon aitab tihti suunata Venemaa suurtükirünnakuid. Droon suudab lennata kuni 600 kilomeetrit ja tõusta kuni 5000 meetri kõrgusele.

"Tabamus toimus 7. septembril Harkivi oblastis. Kui vaenlase Orlan-10 droon avastati, liikus Voroni raketisuurtükiväe grupp kohale," teatas 3. brigaad Facebookis.

Droonide kõrgus ja trajektoor määrati kindlaks koostöös Ukraina piirivalve üksustega. Seejärel valmistati vajalik varustus ja kaks sõdurit asusid drooni küttima, teatas üksus.

3. brigaadi sõnul oli drooni alla tulistamine eriti keeruline selle kõrguse ja pidevalt muutuva asukoha ning suuna tõttu.

Rünnakus kasutatud relvastust ei täpsustatud, kuid 3. brigaad avaldas FPV-video (esimeses isikus vaade), milles võis näha, kuidas teine droon tabab Vene Orlanit. See oli esimene kõrgelennuline Vene droon, mille 3. tankibrigaad alla tulistas.

Ukraina sõjavägi on hiljuti teatanud mitmetest uutest droonide innovatsioonidest, mida kasutatakse Moskva vägede vastu, sealhulgas droonidest, mis on võimelised tulistama kergematest relvadest või levitavad termiiti Venemaa positsioonidele.

Ukraina FPV-droone on korduvalt kasutatud ka Vene luuredroonide ja kopterite ründamiseks.

Ukraina väed on Valgevene piiril kõrgendatud valmisolekus

Alates 2024. aasta juunist on Ukraina relvajõudude 78. õhudessantväe rügement koos teiste üksustega paiknenud Tšornobõli keelutsoonis, Kiievist põhja pool. See rügement kuulub viimase jõudude rühma hulka, mille Ukraina on viinud lähemale Valgevene piirile, vastuseks riigi diktaatori Aleksandr Lukašenko pidevatele ähvardustele.

Enne seda osales rügement ränkades lahingutes Donetski oblastis. 24. augustil sai rügement teavet, et Valgevene väed kavandasid rünnakut põhja piiril Kiievi suunas, teatas rügemendi ülem Pavlo.

Seejärel tegi Ukraina välisministeerium avalduse, et luureandmete kohaselt on Valgevene relvajõud koondanud isikkoosseisu, suurtükiväe, varustuse, tankid ja õhutõrje Homeli piirkonda, väites, et need on õppused.

Rünnakut ei toimunud, kuid sellest ajast alates on Ukraina väed piiril kõrgendatud valmisolekus.

Sõdurid varustavad hetkel kindlustusi, jätkavad miiniväljade rajamist, patrullivad piiri ja otsivad vaenlase luuregruppe.

Selle piirkonna kaitsmine on äärmiselt keeruline, kuna maastik on spetsiifiline – sood, metsad ja kiirgusest saastatud alad.

Venemaa rünnaku tõttu hukkus Dnipropetrovski oblastis üks 16-aastane tüdruk ning kolm inimest said vigastada

Venemaa jätkab Ukraina linnade ning tsiviilelanike terroriseerimist. Seekord võttis agressorriik sihikule Dnipropetrovski oblastis asuva Nikopoli linna, rünnakus sai surma 16-aastane tüdruk ning veel kolm inimest said vigastada.

"Nikopolis hukkus Venemaa suurtükiväe mürskude tagajärjel 16-aastane tüdruk. Päästetöötajad tõmbasid ta pihta saanud maja rusude alt välja," teatas Nikopoli piirkonna juht.

EL: liitlastel on usaldusväärne info, et Iraan tarnis Moskvale rakette

Euroopa Liit teatas esmaspäeval, et bloki liitlased jagasid nendega luureandmeid, mille kohaselt Iraan tarnis Venemaale ballistilisi rakette, ning hoiatas Teherani uute sanktsioonide eest, kui tarned kinnitust leiavad.

"Oleme teadlikud liitlastelt saadud usaldusväärsest infost Iraani ballistiliste rakettide tarnimise kohta Venemaale," ütles EL-i kõneisik Peter Stano.

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et lääne ametnikud usuvad, et Iraan on tarninud Venemaale lühimaa ballistilisi rakette.

Vene relvajõud on saanud Iraanilt ka ründedroone Shahed, mida kasutatakse sõjas Ukraina vastu.

Pokrovski suunal sai lahingutes surma ja haavata 314 Vene sõdurit

Ukraina relvajõudude peastaabi teadaande kohaselt toimus pühapäeval rindel koguni 148 lahingut ja relvakokkupõrget Ukraina kaitseväe ja Vene sissetungijate vahel, kusjuures Pokrovski suunal kaotasid okupandid surnute ja haavatutena üle 300 sõduri.

Vaenlase rünnakud olid kõige vihasemad Pokrovski ja Kurahhove suunal.

Vene väed on viimase nädala jooksul hõivanud Pokrovski suunal märksa vähem territooriumi kui varasematel perioodidel, vahendas meediakanal Kyiv Independent päev varem Venemaa sõltumatut väljaannet Agentstvo.

Kaitseanalüütikute andmetele viidates toetas Agentstvo Ukraina relvajõudude ülema Oleksandr Sõrskõi hiljutisi väiteid, et Moskva pealetung strateegiliselt tähtsa linna lähedal on kaotamas hoogu.

Ukraina ametnikud on kirjeldanud Pokrovskit rinde kõige raskema sektorina. Venemaa on selle üliolulise logistikakeskuse hõivamiseks saatnud kogenud üksused.

Ukraina monitooringusait DeepState teatas, et viimase nädala jooksul vallutasid Vene väed Pokrovski lähedal vaid 10 ruutkilomeetrit.

See on järsk langus võrreldes 73 ruutkilomeetriga, mis väidetavalt hõivati 26. augustist 1. septembrini, ja 59 ruutkilomeetrit kahel sellele eelnenud nädalal.

USA mõttekoda Sõjauuringute Instituut (ISW) kirjutas ka, et geolokatsioonikaadrite kohaselt suutis Ukraina Pokrovskist vastavalt 20 ja 30 kilomeetrit kagus asuvate Mõhhailivka ja Halõtsõnivka külade lähedal oma positsioonid tagasi saada.

Kiievis käivitusid taas õhuhäiresireenid

Öö vastu esmaspäeva oli Ukraina pealinnas Kiievis taas kuulda õhusireene. Õhujõud andsid 9. septembril umbes kell 00.33 kohaliku aja järgi Kiievi piirkonnas välja õhuhäire. Kell 1.39 tühistati õhuhäire.

Ukraina võimude teatel ründas Venemaa ka Harkivit ning linnas puhkes tulekahju. Esialgsetel andmetel kannatanuid ei ole, vahendas Ukrainska Pravda.

Zelenski: Ukraina näitab võiduplaani Bidenile, Trumpile ja Harrisele

Ukraina näitab üksikasjalikku plaani sõja võitmiseks USA praegusele presidendile Joe Bidenile ning samuti kahele peamisele presidendikandidaadile - Kamala Harrisele ja Donald Trumpile, ütles pühapäeval oma õhtuses videopöördumises president Volodõmõr Zelenski.

President märkis, et täna alustas Ukraina koostööd partneritega, et ellu viia kokkulepped, mis saavutati sel nädalal Ramsteini kohtumisel Saksamaal ja kohtumistel Itaalias. Eelkõige peeti Zelenski sõnul olulisi kõnelusi USA kaitseministri Lloyd Austini, Saksamaa kantsleri Olaf Scholzi ja Itaalia peaministri Giorgia Meloniga.

"Töötame alati mõlema poole esindajatega Ühendriikides – Itaalias toimunud foorumi kõrvalt kohtusin USA kongressi delegatsiooniga. Nad rääkisid eelkõige Ukraina võiduplaanist. Ja me tutvustame kõiki kavandatud samme täielikult Ühendriikide presidendile Bidenile ja mõlemale presidendikandidaadile – Trumpile ja Harrisele," ütles Zelenski.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1150 sõdurit

Ukraina relvajõudude esmaspäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 626 410 (võrdlus eelmise päevaga +1150);

- tankid 8639 (+3);

- jalaväe lahingumasinad 16 906 (+9);

- suurtükisüsteemid 17 830 (+26);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1180 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 942 (+0);

- lennukid 368 (+0);

- kopterid 328 (+0);

- strateegilised ja taktikalised droonid 14 897 (+33);

- tiibraketid 2588 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 24 262 (+44);

- laevad / kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- eritehnika 3049 (+2).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.