Otse kell 13.15: Ligi annab riigikogu erikomisjonile aru riigi rahandusest

Erikomisjoni avalikule istungile on kutsutud rahandusminister Jürgen Ligi, rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna juhataja Raoul Lättemäe, riigi rahanduse talituse juhataja Kadri Klaos ja finantstalituse juhataja Regina Vällik.

"Eesti on jätkuvalt majanduslanguses. Vaja on ratsionaalset arusaama, millised on valitsuse plaanitavad sammud ning kuidas need mõjutavad majanduse väljavaateid ja inimeste toimetulekut," ütles riigieelarve kontrolli erikomisjoni esimees Urmas Reinsalu.