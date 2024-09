Soome kaitseväe juhataja: me ei tohi sattuda samasse olukorda nagu Ukraina

Jaakkola märkis, et Ukraina on pidanud pikalt vastu seisma ülekaalukale Venemaa rünnakule, kus Venemaa ei näi hoolivat oma kaotustest inimestes ega varustuses. Kaitseväe juhataja sõnul on sõja keskne õppetund ka see, kuidas Venemaa on püüdnud mõjutada Ukraina elanikkonda ja taristut.

"On oluline, et meie ühiskond oleks selliseks kriisiks valmis. NATO vägede koosseis Soomes pole veel selge. Endiselt pole teada, millised NATO väed ja kui palju neid Soome tulevad," ütles Jaakkola. "Praegu käivad arutelud vägesid andvate riikidega. Räägime sellest, millise personali nad soovivad saata."

Jaakkola ei nimetanud NATO riike, kust vägesid tulema hakkab. Ta ütles vaid, et arutelud käivad lähemate liitlastega. Rootsi on väljendanud oma valmisolekut saata NATO vägesid Soome.

Juhataja rääkis ka sellest, kuhu suunatakse valitsuse eelarvest NATO vägede vastuvõtmiseks eraldatud 67 miljonit eurot. "See raha läheb väga konkreetseteks tegevusteks, nagu juhtimissüsteemid ja ehitustööd, et meil oleks kõik vajalikud võimalused, kui väed saabuvad," lausus Jaakkola.

Jaakkolalt küsiti ka kaitseväe erakordse avalduse kohta, millega otsiti inimesi isikupõhise luure kursusele. "Selles pole midagi salapärast. Sinna otsitakse laia valikut soomlasi. Seda ei kommenteerita avalikult, millistesse ülesannetesse," ütles ta.

Jaakkola sõnul on Venemaa piirangud sõjalise jõu ja laiaulatusliku mõjutamise kasutamiseks väikesed või lausa olematud. Tema sõnul ei kujuta Venemaa Soomele siiski otsest sõjalist ohtu.

Muret tekitab Jaakkola sõnul aga see, et praegu pole selget arusaama, millised on Venemaa kavatsused.

"Venemaa täiemahuline rünnak Ukrainale 2022. aasta veebruaris oli šokk, mis algatas suurima muutuse meie riigikaitses pärast Teist maailmasõda," ütles Jaakkola.

"Soome rahvast pole vaja olnud äratada. Liitusime NATO-ga õigel ajal, usaldus Kaitseväe ja NATO vastu on muutuste ajal kõrge," ütles Jaakkola.

Hiljutise uuringu järgi on NATO Soomes neljas kõige usaldusväärsem institutsioon pärast kaitseväge, politseid ja haridussüsteemi.

Jaakkola sõnul on Soome sõnum selge: tahame hoolitseda oma julgeoleku eest. "Sellest ei saa järeleandmisi teha. Soome kaitsevõime ja koostöö liitlastega ei ohusta aga kedagi. Valmistume oma riiki kaitsma nagu varemgi," ütles ta.