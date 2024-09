Kütusemüüjad: maailmaturu hinnalangus on juba Eesti tarbijateni jõudnud

Eelmisel nädalal langes nafta hind maailmaturul järsult ja Eesti kütusemüüjate sõnul on see hinnalangus praeguseks ka siinsete tarbijateni jõudnud.

Olerexi tegevjuht Piret Miller ütles ERR-ile, et võrreldes eelmise nädala keskpaigaga on tanklates näha mõnesendist hinnalangust.

"Maailmaturu hinnalanguse jätkudes on oodata hinna ülekandumist ka Eesti tanklatesse," ütles Miller ja lisas, et kui kauaks madalam hind püsima jääb, on keeruline prognoosida.

Tema hinnangul praegune majanduse väljavaade pigem soosib madalamaid hindu ning seda toetab ka Põhja-Ameerikas ja Euroopas lõppev sõiduhooaeg.

Circle K mootorikütuste hinnastamisjuht Indrek Sassi tõi välja, et viimase nädala jooksul on Eestis kütuse jaehinnad pidevalt langenud – kütuse hinnalangus maailmaturul jõudis tarbijateni kiiresti.

"Tänase seisuga on mootorikütuste jaehinnad langenud nädalaga viie sendi võrra. Hetkeseisuga maksab bensiin 95 miles 1,599 eurot liiter ning diislikütus D miles 1,429 eurot liiter," tõi Sassi näite.

Edasiste hinnaliikumiste kohta ütles Sassi, et kas hind ka edasi langeb, sõltub maailmaturu toornafta ja valmistoodangu hindade muutusest.

Miller sõnas, et kütuse mõjutavad endiselt ka asjaolud, mida on keerulisem prognoosida, nagu Lähis-Idas toimuv ning muud geopoliitilised pinged.

Ka Alexela energiamüügi valdkonna juht Tarmo Kärsna tõdes, et ennustamine on tänamatu töö, eriti praeguses poliitilises ja majanduslikus määramatuses, kuid lisas, et sügisel kasvab nõudlus kütteõlide, sealhulgas diisli järele ning suur mõju on ka riikide majandusdünaamikatel.

Maailmaturul on kütusehindade langus Kärsna sõnul praeguseks pidurdunud.

"Langus oli paljuski põhjustatud olukorrast, kus alates eelnevast aastast oli Euroopas pidev diislikütuse puudujääk," selgitas ta. "Selle aasta algusest kasvasid tarnemahud lisaks USA-le ka Aasiast, mis tekitas turul ülepakkumise, samas kui Euroopa riikide majandused ei näidanud oodatud kasvu."

Kui võrrelda kütuse hinda tanklates augusti algusega, on hinnalangus Kärsna sõnul olnud 15 senti liitri kohta. Septembri alguses on hind Eesti tanklates tema sõnul langenud neli senti liitrilt.

Augusti alguses maksis Eestis mootoribensiin 95 jaemüügis valdavalt 1,729 eurot liitri eest.