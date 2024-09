Itaalia kutsus EL-i üles peatama bensiiniautode keelustamise

Itaalia kutsus üles üle vaatama Euroopa Liidu 2035. aasta bensiiniautode keeldu, kartes, et see võib põhjustada autotööstuse kokkuvarisemise. Giorgia Meloni valitsuse ministrid väitsid, et praegune poliitika on absurdne, ideoloogiliselt juhitud ja vajab muutmist, et kajastada turu tegelikkust.

Euroopas kasvab mure elektrisõidukite nõudluse aeglustumise pärast.

Samuti kardetakse, et Euroopa autotööstus jääb üha rohkem maha Hiina ja USA tootjatest, kes on kasu saanud valitsuse toetustest.

Eelmisel nädalal hoiatas autogigant Volkswagen, et võib esimest korda sulgeda tehaseid Saksamaal kõrgete energiahindade tõttu. See on tekitanud üleskutseid karmide EL-i kliimaeesmärkide ülevaatamiseks, mis viivad sisepõlemismootoriga autode keelustamiseni aastaks 2035.

Itaalia energiaminister Gilberto Pichetto Fratin ütles Bloombergile, et see keeld tuleb muuta.

Tööstusminister Adolfo Urso lisas, et ebamäärases olukorras, mis mõjutab Saksamaa autotööstust, on vaja selgust, et Euroopa tööstus ei variseks kokku. "Euroopa vajab pragmaatilist visiooni, ideoloogiline nägemus on läbi kukkunud. Peame seda tunnistama," lausus ta.

Urso kutsus üles Euroopa Komisjoni eesmärke varakult üle vaatama, kuna komisjon vastutab seaduste koostamise eest. Itaalia väidab, et ei ole elektriautode vastu, kuid on rõhutanud, et üleminek puhtale energiale peaks hõlmama ka teisi tehnoloogiaid.

Samal ajal on Volkswagen – Saksamaa suurim tööstusettevõte ja Euroopa juhtiv automüüja – kannatanud kasvanud energiahindade all pärast odava Vene gaasi kaotust seoses Ukraina invasiooniga. Ettevõttel on olnud raskusi ka üleminekuga elektriautodele.

Elektriautode müük seiskus aasta esimesel poolel ja ettevõte lükkas oma uusimate elektriliste sedaanide turuletoomise Ameerika Ühendriikides määramata ajaks edasi.

Sel aastal teatas Volkswagen, et kavatseb investeerida kuni viis miljardit dollarit Tesla rivaali Rivianisse, et konkurentidega sammu pidada.

Lisaks süvendab probleeme Saksamaa majanduse halvenev väljavaade, mis püüab oma peamises tootmissektoris langust ümber pöörata.