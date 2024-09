Hiinast naasnud riigikogu liikmetel on kriitika osas erinev arvamus

Riigikogu avaistungiks jõudsid tagasi Eestisse Hiinat külastanud rahvasaadikud.

Visiidil selgitasid saadikud Eesti seisukohti Venemaa agressiooni suhtes Ukrainas, aga räägiti ka majandusest ning külastati kohalikke vaatamisväärsusi. Kriitika osas, kas Peking ikka oleks pidanud kinni maksma õhtusöögid ja ööbimised, on asjaosalistel erinev arvamus.

Hiinast tagasi jõudnud riigikogu aseesimees, reformierakondlane Toomas Kivimägi on nõus, et visiidi osaline hüvitamine Pekingi poolt oli viga.

"Ma möönan, see võib-olla on enim selline, kus ma olen valmis seda kriitikat sisse võtma," sõnas Kivimägi.

Kivimärgi märkis, et tõenäoliselt oli tegemist viimase riigikogu sõprusrühmaga, kes saab Hiina sõites loota sellele, et Peking maksab osad kulud kinni.

"Ma möönan, et kui see on nüüd see kõige suurem probleem – oleks me seda ette teadnud, et see on nüüd see probleem, ma arvan me oleks leidnud selle lahenduse," rääkis Kivimärgi.

Sotsiaaldemokraat Helmen Kütt ütles, et riigikogu liikmed külastasid Hiinat sooviga esitada Eesti vaadet Venemaa Ukraina vallutussõja osas. "Et paremini selgitada Eesti seisukohti. Et saadaks aru ka sellest, miks Eestile on oluline seista ja kaitsta seoses Ukrainas toimuvaga, igal võimalikul diplomaatilisel viisil," rääkis Kütt.

Riigikogu liikme Mart Maastiku (Isamaa) sõnul tuleks Eestil tegeleda sõprade otsimise ja seisukohtade selgitamisega.

Küsimusele, kas Eestil on vaja sellist sõprussuhet riigiga, kes Ukraina sõda toetab, vastas Maastik: "Vot sellest ei ole mina küll aru saanud, et Hiina riik toetaks Ukraina sõda. Ma ei tea, minul puuduvad need andmed. Mis nende suurim mure oli, oli NATO laienemine – nemad väidavad seda, et NATO oleks ise mingisugune organisatsioon, mis tahab sellepärast laieneda, et haarata võimu maailmas."

Suurriigis külastati Hiina müüri ja mitmeid parke ning ettevõtteid. Omavahel vesteldi ka majandusteemadel.

"Nad olid mures, et nende eelmise aasta majanduskasv oli ainult viis protsenti," ütles Maastik. "Nendel oli majanduskasv, meil oli kolm protsenti majanduslangus."

Küsimusele, kas selleks oli vaja sellist pikka visiiti Pekingi rahastusega, et aru saada, et Hiina majandus on kasvav ja et Eestil on kelle poole pürgida, vastas Maastik: "See on selline kummaline lähenemine ajakirjaniku poolt. Me lugesime ja vaatasime ka neid intervjuusid, et see on nagu üles ehitatud sellisele – ma ei oska öelda – süüdistamisele, nagu me oleksime midagi halba teinud."