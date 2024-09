Austraalia tahab keelata lastel sotsiaalmeedia kasutamise

"Sel aastal võetakse kasutusele föderaalne seadusandlus laste sotsiaalmeediast eemalhoidmiseks," kinnitas Albanese.

Peaministri sõnul on sotsiaalmeedia mõju noortele tõeline nuhtlus.

Albanese sõnas, et laste minimaalne vanus selliste sotsiaalmeediakanalite nagu Facebook, Instagram ja TikTok kasutamiseks ei ole veel otsustatud, kuid eeldatavasti jääb see vahemikku 14–16 aastat.

Peaminister toonitas, et tema enda eelistuseks oleks kõigi alla 16-aastaste kasutajate blokeerimine. Lähikuudel viiakse läbi vanusekontrolli katse erinevate lähenemisviiside testimiseks, millega seadust jõustada.

"Ma tahan näha lapsi oma seadmetest eemal ja jalutamas või basseinides ja tenniseväljakutel," rääkis Albanese.

"Me tahame, et neil oleks tõelisi suhtluskogemusi päris inimestega, sest me teame, et sotsiaalmeedia põhjustab sotsiaalset kahju. See on nuhtlus ja me teame, et see mõjub vaimsele tervisele," seletas peaminister.