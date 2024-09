Eriarsti visiiditasu võib tööinimese jaoks kerkida 20 euroni

Pensionäridel ja lastel jääks ka edaspidi visiiditasu viiele eurole, kinnitas Sikkut (Sotsiaaldemokraatlik erakond) "Vikerhommikus".

Perearsti poole pöördumisel pole visiiditasu praegu ega ole plaanis ka kehtestada, küll aga rakenduks 20-eurone visiiditasu edaspidi erakorralise meditsiini osakonda (EMO) pöördumisel. Minister Sikkuti sõnul võiks sellest olla abi nihutamaks inimeste käitumist soovitud moel ehk suunata inimesi EMO asemel rohkem perearstidelt abi otsima.

Ettepanek sisaldab ka haigla voodipäevatasu tõusu praeguselt 2,5 eurolt viie euroni. Retseptitasu tõuseks praeguselt 2,5 eurolt 3,5 euroni ning seal on mõju eelarvele Sikkuti sõnul kõige suurem, kuna retsepte ostetakse Eestis välja miljoneid aastas.

Minister Sikkut möönis raadioeetris, et hinnatõus on märkimisväärne. "Aga seda omaosaluskoormuse tõusu jagame suurema hulga inimeste peal ja see tõuseb pigem nende jaoks, kelle sissetulek ja tervis on paremad. Siis me saame leevendada koormust nende jaoks, kellel praegu tõesti on see juba üle jõu käiv," selgitas terviseminister.

Muudatustest loodetakse riigikassasse juurde saada umbes 15 miljonit eurot aastas.

"Praeguses eelarveolukorras, kus kogu maksutuluga saadav täiendav sissetulek läheb laskemoona soetamiseks, võimaldab see praegust teenusetaset tervishoius hoida, kui me reserve kasutame, mida ongi selleks otstarbeks kogutud. Aga pikas perspektiivis on lisaraha tervishoidu kahtlemata vaja," nentis Sikkut.

Sikkut peab ettepaneku realiseerumist valitsuse eelarveläbirääkimistel tõenäoliseks.

Valitsus kogunes tuleva aasta riigieelarvet taas arutama teisipäeval kell 9.

Visiiditasu on lisatasu, mida tervishoiuteenuse osutajal on kindlustatud inimeselt õigus nõuda, kui osutatakse tervishoiuteenuseid, mille eest tasub tervisekassa.

Valitsuse määrusega kehtestatult on eriarsti (sh hambaarsti) visiiditasu praegu viis eurot. Eriarsti juures ei tohi visiiditasu võtta, kui inimene suunatakse sama raviasutuse teise tervishoiutöötaja juurde, rasedatelt, alla kaheaastastelt lastelt ja vältimatu abi osutamisel, kui sellele järgneb haiglaravi.

Perearsti juurde minnes ei tohi arst visiiditasu nõuda. Perearst tohib visiiditasu küsida vaid koduvisiidi korral kuni 5 eurot.