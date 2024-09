Suurbritannia vabastab ülerahvastatuse tõttu ennetähtaegselt 1700 vangi

Kinnipeetavad vabastatakse pärast seda, kui nad on kandnud 40 protsenti oma karistusajast. Samas tavaliselt vabastatakse vangid ennetähtaegselt aga alles siis, kui nad on kandnud vähemalt 50 protsenti oma karistusest.

Suurbritannia valitsus võttis vastavad meetmed kasutusele, et leevendada riigi vanglates valitsevat ülerahvastatuse kriisi. 6. septembril avaldatud andmed näitasid, et vangide arv on jõudnud Suurbritannias taas rekordtasemele, trellide taga oli kokku 88 521 inimest, vahendas The Times.

Nelja nädalaga kasvas kinnipeetavate arv 1052 inimese võrra. Suvel hakkasid riigis märatsema veel paremäärmuslased ning vanglates kohti napib. Teisipäeval saigi uue skeemi alusel vanglatest välja ligi 1700 kinnipeetavat.

Kriminaalhoolduse peainspektor Martin Jones ütles aga, et paljud vabastatud vangid jõuavad mõne päeva või nädala jooksul vanglasse tagasi.

Jones on veendunud, et mõned vabastatud sooritavad uuesti kuriteo. Ta tõi välja, et umbes kolmandik vabastatutest on aasta jooksul toime pannud uue kuriteo, vahendas The Telegraph.

Justiitsministeerium lubas, et tagab kõigile 1750 vabastatud vangile 12 nädalaks elamispinna. Jones aga muretseb, et paljud neist jäävad lõpuks taas kodutuks ning pöörduvad seejärel tagasi kuritegevuse juurde.