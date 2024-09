Debati järelkajad: Harris saab kiita ja Swift liikus tema selja taha

Swiftil on Instagramis ligi 280 miljonit jälgijat ning ta kirjutas, et hääletab nendel valimistel Kamala Harrise poolt. Swift teatas, et tema hinnangul on Harris kindlameelne ja andekas juht.

Swift toetas 2020. aastal Joe Bidenit ning on varemgi demokraatidele toetust avaldanud.

Ka demokraatide liidrid jäid Harrise esinemisega rahule. Pärast juunis toimunud esimest debatti ei tahtnud demokraadid eriti meediaga suhelda. Seekord avaldati arvamust kohe ning California kuberner Gavin Newsom teatas, et Harris esines väga hästi.

Ka USA vasakpoolne meedia leiab, et debati võitis pigem Harris. Samas vabariiklased ja parempoolne meedia leiavad, et debatti juhtinud ajakirjanikud tegid seekord Trumpile liiga ning nad võtsid üldse liiga palju sõna.

Samas vabariiklasest senaator Lindsey Graham tõi välja, et Trump ei suutnud seekord Harrist nurka ajada. Graham tõi välja ka ühe Harrise kommentaari, kus asepresident väitis, et Bideni administratsioon võttis üle riigi, mis oli kaoses.

"Ma karjusin ekraani ees, et seda ei juhtunud. Te pärisite madala autokütuse hinna, turvalise piiri, koroonavaktsiini," rääkis Graham.

Ka liberaalsed väljaanded leidsid, et Harris esines seekord hästi. Näiteks ajaleht The Wall Street Journal tõi välja, Harris suutis näidata, et ta on praktiliste plaanidega, tuleviku poole vaatav kandidaat.

Leht toob välja, et Harris suutis Trumpi torgata ning ajas nii endise presidendi kaitsepositsioonile. Sama kirjutavad ka veel The Hill ja Financial Times.

Meedia toob välja, et eetriaega said seekord ka huvitavad väited. Trump väitis, et Haitilt pärit migrandid söövad Ohios inimeste lemmikloomi. Kohalik politsei on siiski öelnud, et puuduvad tõendid, et migrandid söövad Ohios koeri ja kasse.

Vaatlejad toovad samas välja, et kuigi Harris esines hästi, siis ka Trump ei kukkunud läbi. Ta käsitles kõiki teemasid ning esitas enda seisukohad. Samas kihlveokontorite soosik on nüüd taas Harris.

Paljud vaatlejad toovad veel välja, et debatil räägitu ei muuda suurt midagi. Kuigi demokraadid kaotasid esimese debati, siis Trumpi toetus eriti ei muutunud. Praegu on Harrise ja Trumpi toetus sisuliselt võrdne ning valimiste saatus püsib endiselt noateral. Mõlema kandidaadi selja taga seisab ka äärmiselt lojaalne valijaskond.