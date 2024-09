Kaljulaid: Eestisse jääb kaks erakonda

"Elus kõik muutubki, võib-olla need erakonnad, kelle kohta te küsite (EKRE ja Keskerakond - toim.) ongi minevik ja võib-olla sotsiaaldemokraadid, kellest me varem rääkisime, ongi tulevik," sõnas Kaljulaid.

Kaljulaid nentis, et kui Eestis on eelarve defitsiit, siis samal ajal on riigis ka konservatiivsete erakondade sufitsiit.

"Minu meelest peaaegu kõik Eesti erakonnad on üsna konservatiivsed oma vaadetes. Ma ei ole väga kindel, et see on nišš, mis võiks väga suureks kasvada. Ma pigem näen poliitilist maastikku muutumas selliseks, et Eestil on konservatiivsel küljel konservatiivne ja parempoolne Isamaa ja tema vastas boonusena liberaalsem ja samal ajal tsentrist vasemal asuv Sotsiaaldemokraatlik Erakond," ütles Kaljulaid.

Kaljulaid ütles, et ainsana tema hinnangul on suutnud ennast poliitikas tugevalt kehtestada Isamaa.

"Seda minu meelest eelkõige seetõttu, et tegelikult nemad nendest asjadest päris jõuliselt ja hästi nagu räägivad, et tegelikult Urmas Reinsalu on oma

esimeheks saamise ajast peale väga tugevalt just nimelt majanduse konkurentsivõime ja kasvatamise teemat sisustanud. See ei ole ainult populistlik valitsusele vastu olemine," sõnas

Tema sõnul on see põhjuseks, miks Isamaa toetus on tõusnud ja teiste erakondade toetus kokku kukkunud.