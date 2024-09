Kaljulaid: raha Eesti moonavarule ühel või teisel viisil leitakse

"Ühel või teisel viisil vajalik raha Eestile moonavaru soetamiseks leitakse, sest see on eksistentsiaalne küsimus riigi püsimajäämise seisukohast," lausus riigikogu riigikaitsekomisjoni liige Raimond Kaljulaid (SDE) saates "Otse uudistemajast".

1,6 miljardi euro eest Eestile moonavaru soetamisest rääkides ütles Kaljulaid, et nii palju, kui tema teab, siis seda mitte keegi kahtluse alla ei sea.

"Tuletagem meelde, et see teema on tegelikult juba pikalt olnud olnud arutlusel.

Ja eelmisel kevadel tutvus riigikogu riigikaitsekomisjon kaitseväe juhataja sõjalise nõuandega, mis sellest laskemoona vajadusest rääkis. Ma ei mäleta, et keegi siis oleks seadnud kahtluse alla selle, et Eesti kaitseväel peab olema kriitiline moonavaru," sõnas Kaljulaid.

"Riigikaitsekomisjoni liikmena on mul on väga lihtne öelda, et olgu see raha olla, aga neile inimestele, kes täna eelarvekõnelusi peavad, nende jaoks on see märksa keerulisem küsimus.

Kaljulaid sõnas, et tema lootus on see, et ühel või teisel viisil see vajalik raha kindlasti leitakse.

"See küsimus lahendatakse sellepärast, et kuigi loomulikult kõik valdkonnad on olulised - ka sotsiaalsfääris, tervishoius, hariduses on meil palju asju, mida tuleb rahastada ja kus on puudujääke ja kus on probleeme -, siis paraku kaitse on

praegusel ajal midagi sellist, mis on eksistentsiaalne küsimus riigi püsimajäämise seisukohast," lausus Kaljulaid.

Kaljulaid möönis ka, et loomulikult on sisepoliitiliselt keerukas leida need rahastamisallikad, leppida neis kokku ja selgitada ühiskonnale, miks see on vajalik.

Kaljulaid pani ka ette, et institutsioonidevahelist koostööd kaitse vallas parandada. "Teame, et valitsus on tegelikult saanud lisaks sellele konkreetsele laskemoona puudutavale teabele ka ülevaate NATO ootustest Eestile. Seda ka tegelikult riigikaitsekomisjon täna ei ole näinud. Siin peaks tegelikult kaitseministeerium, kaitsevägi ja riigikaitsekomisjoni juhtkond mõtlema, kuidas neid asju paremini koordineerida," sõnas Kaljulaid.

Kaljulaid nentis, et riigikogu istungeid ei toimunud suvel, aga nüüd on riigikogu kogunenud, aga infovahetus praeguses olukorras peaks olema operatiivsem.

"Ei saa olla nii, et riigikaitsekomisjoni liikmed Eesti Rahvusringhäälingu kutsel käivad kommenteerimas pabereid, mida nad ise ei ole näinud," lisas Kaljulaid.