Reinsalu: põhiprobleem peitub selles, et majanduse maht on liiga väike

Valitsuse käsitlus Eesti majanduse olukorras on vildakas ja vale, sest olukorras, kus Eesti majandus on pikemat aega kahanemas ja seetõttu laekub makse vähem, minnakse maksutõusudega keerulises olukorras ettevõtlust pitsitama, ütles "Esimeses stuudios" Isamaa esimees Urmas Reinsalu.

Reinsalu saatis eelmisel nädalal reformierakondlasest peaministrile Kristen Michalile kirja, kus esitas muu hulgas soovitused, kuidas majandus taas jalule aidata ning vähendada riigieelarve defitsiiti.

Reinsalu sõnul oli põhisõnum, et valitsuse käsitlus majanduse olukorrast on vale ning ei suudeta eristada olulist ebaolulisest. Näiteks tuleks ära jätta maksutõusud, sest need mitte ei kasvata maksude laekumist, vaid kõrvalmõjuna hoopiski kahandavad seda.

"Praegu peitub põhiprobleem selles, et meie majanduse maht on liiga väike. Prognoosituga võrreldes on meie majanduse maht sel aastal üle kahe miljardi võrra väiksem ja see tähendab, et laekub üle 700 miljoni euro jooksval aastal makse vähem. Valitsus prognoosis, et sel aastal majandus kasvab kaks protsenti, tegelikult sellega võrreldes kukub üle kolme protsendi ja see on tõsine probleem. Valitsus ei ole tajunud keerukat olukorda, milles majandus ja ettevõtjad asetsevad. Öelda, et see on kogu Euroopa probleem, on vildakas ja vale, sest Eesti majandus eelmisel aastal kukkus üle Euroopa enim," lausus Reinsalu, lisades, et on vastutustundetu anda ettevõtjatele kindlustunnet destabiliseerivaid sõnumeid maksutõusude näol.

Ettevõtja Viljar Arakas ütles Eesti Ekspressis, et jutt suurest majanduskriisist ei vasta tõele ja et Eestil ei lähe tegelikult halvasti. Reinsalu sõnul näitavad andmed midagi muud.

"Meil on objektiivsed karakteristikud, mis näitavad, et meie majanduse usalduse indeksid on ekspertide, ettevõtjate hinnangul katastroofiliselt kukkunud /.../ Läti ja Leedu konkurentsivõime kerkib, Eesti oma on langenud. Ma näen tõsist muret, kui ma ettevõtjatega räägin, et välisinvestorid – ja meie töötlev tööstus on suures osas üles ehitatud välisinvesteeringute peale – vaatavad, kuidas oma kapitali Eestist välja viia," lausus Reinsalu.

"On väga keeruline olukord ja me peame mõtlema, et regiooni teiste riikidega on meil konkurentsivõitlus. Me vajame positiivset inspiratsiooni ja ma ei näe valitsuses seda," lisas ta.

Reinsalu sõnul peaks valitsus ettevõtjatele välja ütlema, et maksutõusude narratiiv ei vasta Eesti majanduse huvidele. "(Valitsusel on ) ettekujutus, et me väljume majanduslangusest maksutõusude ja ajutiste-mitteajutiste unikaalsete leiutatud maksuskeemide alusel," ütles ta.

"See ei olnud õnnestunud intervjuu"

Saatejuht küsis Reinsalult ka Isamaa ja riigikogu liikme Mart Maastiku väljaütlemiste kohta pärast koos teiste riigikogu liikmetega tehtud Hiina visiiti. Maastik ütles muu hulgas, et tema pole aru saanud, et Hiina oleks Venemaa toetaja.

Reinsalu sõnul vestles ta Maastikuga ja selles, et Hiina on strateegiline partner Venemaale, pole kahtlust.

"Ma arvan, et see ei olnud õnnestunud intervjuu tõesti, nõus sellega. Isamaa vaade, mis puudutab Hiina poliitikat, on selgelt selline, et me peame... lääne kogukonna jaoks on Hiina käitumine selle sõja kontekstis kriitilise tähtsusega ja väga tõsine, põhimõtteline probleem. Ja meil ei ole mõtet illusioone teha – Hiina mõju ka läänemaailma riikidele on mitmetahuline ja kõikehõlmav," lausus Reinsalu.