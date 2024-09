Aas: alampalga läbirääkimisi ei saa siduda poliitiliste kokkulepetega

Läänemets ütles, et juba täna võiks suurema osa riigieelarvest kokku leppida, kuid üks põhilisi küsimusi on veel selles, kuidas uus julgeolekumaks saab sisustatud.Alampalga lepivad omavahelk kokku tööandjate ja töövõtjate esindusorganisatsioonid. Tööanadkate Keskliidu juht Arto Aas ütles, et Läänemetsa ettepanek on tema jaoks halb üllatus.