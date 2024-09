Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles reedel, et soovib, et liitlased hakkaksid alla tulistama Venemaa rakette ja droone Ukraina lääneosa kohal. Riigipea meelehärmiks ei ole liitlased väidetavalt seni olnud nõus sel teemal isegi diskuteerima.

"Kui liitlased tulistavad rakette alla Lähis-Ida taevas, siis miks pole endiselt tehtud otsust tulistada droone ja rakette alla Ukraina kohal? Isegi siis, kui need droonid lendavad Euroopa Liidu poole," ütles Zelenski Kiievis Viktor Pintšuki Fondi korraldatud konverentsil.

"Kui me tõstatame selle teema läbirääkimistel, ei ütle partnerid isegi, et nad töötavad selle kallal, nagu nad ütlevad kõige muu kohta... nad lihtsalt viivad teema mujale. Neil on hirm isegi öelda, et nad töötavad selle kallal. Seni on ainult Valgevene Venemaa droone alla tulistanud," lisas Zelenski, viidates Venemaa liitlasele Minskile, mis on alla lasknud mõningaid ära eksinud kamikaze droone.

Ukraina on varem sel aastal väitnud, et see on topeltstandard, kuna Lääne riigid aitasid Iisraelil tõrjuda massiivset Iraani rakettide ja droonide rünnakut, samal ajal kui Ukraina kannatab peaaegu iga päev Venemaa raketi- ja droonirünnakute all, millest mõned on suunatud gaasihoidlatele EL-i piiri lähedal. Mõned eksinud droonid on isegi lennanud Rumeenia, Poola ja nüüd ka Läti territooriumile.

Kuid Kiievi partnerid leiavad, et rakettide allatulistamine Ukraina kohal tähendaks nende selget sekkumist sõtta ja võib põhjustada konflikti eskaleerumist Venemaa liidri Vladimir Putiniga.

Poola president Andrzej Duda ütles 24. augustil, et NATO riigid arutavad jätkuvalt ühiselt Ukraina taeva kaitsmist Venemaa rünnakute eest. Kuid Saksamaa kantsler Olaf Scholz ütles, et tema arvates pole see arutelu teema ja seni on ka USA jäänud samale seisukohale.