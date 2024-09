Tallinna linnaosade valitsused koondavad töötajaid

"Struktuurimuutustega tegi otsa lahti Põhja-Tallinna linnaosa valitsus suvel, kui koondas kümme protsenti teenistuskohtadest. Nüüd järgnesid kümne protsendiga Lasnamäe ja Haabersti," sõnas Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovski (Sotsiaaldemokraatlik Erakond).

Ossinovski sõnul on muudatuse peamised põhjused kokkuhoid ja bürokraatia koomale tõmbamine.

"Töökohtade ümberdisainimisega on vähenenud töökohtade arv järgmiselt: Põhja-Tallinnas kaheksa, Pirital kaks, Nõmmel kolm. Alates 1. oktoobrist on Lasnamäe linnaosa valitsuses vähem 9 ja Haaberstis viis töökohta. Muudatused on kavas läbi viia kõikides linnaosades," ütles Tallinna personalidirektor Vilve Raik.

Linnavalitsus muudab 1. oktoobrist Lasnamäe linnaosa valitsuse teenistuskohtade koosseisu töö ümberkorraldamise ja juhtimise arendamise tõttu ja koondab üheksa teenistuskohta. Seega on 1. oktoobrist Lasnamäe linnaosa valitsuse koosseisus 83 teenistuskohta.

1. novembrist väheneb Haabersti linnaosa valitsuse teenistuskohtade arv viie teenistuskoha võrra, mis tähendab, et alles jääb 35,5 teenistuskohta.