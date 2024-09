Kaupmeeste sõnul jätkub kaubanduskeskustes kliente mitmesse toidupoodi

Juba kahes Tallinna kaubanduskeskuses on peagi esindatud kaks suurt toidukauplusteketti. Kaupmehed ise väidavad, et kliente jätkub kõigile.

Tallinna T1 kaubanduskeskuses avab peagi uksed uus Lidli toidukauplus. Seda hoolimata tõsiasjast, et vaid mõnekümne meetri kaugusel tegutseb juba Selveri toidukauplus.

"Lidli kohta oleme palju analüüse ka teinud ja tundub, et just kesklinnast on meie kauplustest seni puudus olnud, nii et T1-s avada on väga hea samm," ütles Lidl Eesti kommunikatsioonispetsialist Kaspar Kütt.

Kütt usub, et kliente jätkub mõlemasse poodi.

"Meie pakume Selverist üsna erinevat tootevalikut. Loodame, et kutsub ka päris palju teisi inimesi meie poodi, eriti selliseid, kes pole enne käinud. Usume, et mahume ära küll ja saame kliendid ja tooted ilusti ära jaotatud," sõnas ta.

"Vastandid tõmbuvad – me oleme piisavalt erinevad ja kõigis kohtades, kus Lidl on meie vahetus naabruses, saame ainult konstateerida külastajate arvu ja käibe kasvu. Me töötame üksteisele kasulikult. Lidl on midagi uut tarbijale ja toob piirkonda uusi huvilisi ja meie valik ja sortiment on erinev Lidlist," ütles Selveri äriarvestuse juht Kristjan Anderson.

Selver ise avas hiljuti poe Rocca al Mare keskuses, kus juba tegutses Prisma toidukauplus. Kuidas seal kaup minema hakkab, on Andresoni sõnul veel vara öelda.

"Esimesed kaks nädalat on väga lühike periood, et järeldusi teha, aga me püüame selles nišis tegutseda. Konkreetselt selles kaubanduskeskuses, kui soov on kiiresti kõik vajalik toidulauale hankida, siis me peaks olema kliendile kiirem ja mugavam valik. See on peamine kriteerium, miks me sinna otsustasime minna," selgitas Anderson.

Andersoni sõnul oleks ühele suurele kaubanduskeskusele isegi kolm toidupoodi jõukohane. Prisma esindaja ei olnud neljapäeval "Aktuaalsele kaamerale" kaamera ees kommentaariks kättesaadav.