Eesti kauplusekettide e-toidupoed on veel valdavalt kahjumlikud

Suurte toidupoodide lähenemine sellele, mil määral müüa kaupa interneti kaudu, on seinast seina. Erinevalt Coopist ja Maxima juures tegutsevast Barborast on Rimi e-pood muutumas esimest korda kasumlikuks. Coop ja Grossi aga e-kaubandust majanduslikult otstarbekaks ei pea.

Rimi e-poel läheb hästi, viimase aastaga on müügikasv olnud ligi 37 protsenti. Tõsi, kõigist ostudest moodustavad internetis tehtud ostud veel vaid alla viie protsendi, võrdlusena Inglismaaga, kus internetimüük moodustab juba kümnendiku.

Rimi e-poe juht Helen Lednei ütles ERR-ile, et kuigi pood avati neli aastat tagasi, tundub, et sel aastal võiks e-pood esimest korda ka kasumisse jõuda. Vähemalt esimesel poolaastal oli Rimi e-pood kerges kasumis.

"Ka sellel aastal me võtsime näiteks ärikliendid endal fookusesse, oleme neile töötanud välja erinevaid makselahendusi. Näiteks saab luua endale korduvtellimust ja muu sellised võimalused, mis teevad ärikliendi elu lihtsamaks. Siin ma näen ka väga suurt äripotentsiaali, sellega me soovime kindlasti edasi liikuma," märkis Lednei.

Rimi eristub suuresti oma konkurentidest. Grossi toidupoel ning Coopil eraldi e-poodi näiteks üldse aga ei olegi, sest nad ei pea seda majanduslikult otstarbekaks.

Coop sulges oma e-poe mõni aasta tagasi ning ei plaani tagasi e-kaubandusse siseneda.

"E-kaubandus, kui siin vaadata, kõige paremini on näha neid ettevõtteid, näiteks üht, kes toimetab eraldi ettevõtte alt, need kahjumid on seal ikkagi paari miljoni kanti aastas. Meie Coopi poolt ei soovinud seda doteerida, nähes, et see mingit lisandväärtust suurt meie kliendile ei anna. Pigem me investeerime selle raha uutesse kauplustesse ja vanade renoveerimisse," ütles Coopi juhatuse esimees Rainer Rohtla.

Kuuendat aastat tegutsevad Prisma e-pood ja Maxima juures olev Barbora on praegu veel kahjumlikud.

E-Prisma valdkonnajuht Anne-Maria Brusila sõnul moodustavad ostud e-poest neil praegu ligi kolm protsenti kõigist ostudest. Kui Barbora kasvas eelmise aasta jooksul ligi 15 protsenti, siis Prisma e-pood veel vähemgi.

"Selleks, et pakkuda oma klientidele paremat kasutuskogemust oleme otsustanud oma e-poode uuendada. Parandasime tehnilisi lahendusi, muutsime disaini atraktiivsemaks ja kasutajasõbralikumaks ja täiustasime otsingut ja maksevõimalusi," ütles Brusila.

Barbora turunduse ja sortimendi juht Ljubov Seibak ütles, et plaan on siiski edasi laieneda

"Praegu sellest kahjumlikkusest või kasumlikkusest on vara rääkida, sest me oleme veel laienemas. Kõik need laienemised, eriti uute piirkondade avamised, vajavad palju investeerimist. Ma arvan, et kui me näeme, et oleme piirkonniti laienenud nii palju kui võimalik, siis hakkame ka vaatama, et kui kiiresti me jõuame mingisse kasumisse," lausus Seibak.

Rimi e-poe juht Helen Lednei sõnul on e-poel siiski tugev potentsiaal ning on täiesti võimalik jõuda sihini, et kümnendik ostudest tehakse juba e-poe kaudu.

"Kui me vaatame ka seda klienti, kes peale kasvab, siis noored on harjunud täiesti teistmoodi ostlema. Ma pakun välja, et järgneva viie kuni kümne aasta jooksul see ostukäitumine võib täiesti muutuda," lausus ta.