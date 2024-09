Scholzi saatus võib sõltuda Brandenburgi valimistulemustest

Septembri alguses toimusid valimised Tüüringis ning Saksimaal, valimistel saatis edu populiste. Scholzi valitsus sai toona järjekordse hoobi ning meedias hakkasid levima väited, et valitsuse juhtimise võtab üle hoopis Boris Pistorius (SPD).

Sel nädalavahetusel toimuvad valimised Brandenburgis ning meedias levivad väited, et Scholz ei pruugi uut lööki üle elada, ehk SPD võib ta välja vahetada. Järgmisel aastal toimuvad ka parlamendivalimised ning SPD on oma reitingu pärast üha rohkem mures.

Brandenburgi valimistele pööratakse nüüd üha rohkem tähelepanu. Populistid kasutavad ära ühiskonnas valitsevat rahulolematust ning küsitlused näitavad, et parempopulistlik AfD võib Brandenburgi valimised võita. SPD ja AfD on praegu Brandenburgis sisuliselt võrdse toetusega.

Brandenburg on aga SPD ajalooline tugipunkt, partei on liidumaal olnud võimul ligi 34 aastat. Alates 2013. aastat on liidumaad juhtinud Dietmar Woidke (SPD), ta on võtnud sõna ka partei pealiini vastu.

Politico toob välja, et Scholzil pole pühapäeval midagi võita. Kui SPD suudab valimised võita, siis peetakse seda Woidke teeneks, kes on ilma kantslerita valimiskampaaniat teinud. Kui aga võidab AfD, tabab Scholzi kriitikalaviin.

Mitmed SPD liidrid ütlesid veebiväljaandele Politico, et kaotus Brandenburgis võib kaasa tuua võimuliidu kokkuvarisemise. Võimuliidu üleriigiline toetus on madal, langenud on ka roheliste ja FDP toetus.

Kõik kolm parteid saavad üha rohkem kriitikat, võimuliitu räsivad ka sisetülid. Rohelised ei pruugi seekord Brandeburgis valimiskünnist ületada. FDP on juba suurest mängust väljas ning suure tõenäosusega liidumaa parlamenti ei pääse.

Scholz on seega täbaras olukorras ning meedias levivad taas väited, et kantsleriks võib saada kaitseminister Pistorius.

Pistorius on praegu võimuliidu populaarseim poliitik ning ta on hea suhtleja.

Vaatlejad leiavad, et Pistorius on SPD konservatiivsema tiiva liige. Samas ta saab hästi läbi ka partei vasakpoolsema tiivaga. Pistorius ise eitab huvi kantsleriameti vastu, kuid mitmed SPD mõjukad liikmed võtavad juba avalikult sõna tema toetuseks.