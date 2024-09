ERR Kiievis: Euroopa Liit annab Ukrainale 35 miljardit eurot laenu

Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni visiit Kiievi on eelkõige toetusavaldus Ukrainale enne järjekordset talve Vene raketirünnaku all. Von der Leyen teatas, et Euroopa Liit annab Ukrainale uue, 35 miljardi euro suuruse laenu.

"Me oleme kindlad, et me suudame selle laenu anda Ukrainale varsti. Laenu, mille tagatiseks on külmutatud Vene vara pealt laekuv tulu. Oluline on, et see laenuraha laekub otse Ukraina riigieelarvesse," lausus von der Leyen.

Ehk Ukraina saab ise otsustada, mida selle rahaga teha.

"Seda 35 miljardit eurot kasutame me energeetikasektori kaitseks, pommivarjenditeks koolides, lasteaedades, haiglates," ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenski.

Kuid raha kasutatakse ka Ukrainas valimistatud relvade ostuks, lisas Zelenski.

"Droonid, raketid. Meie droonid suudavad nüüdseks tabada väga kaugeid sihtmärke ja need on odavamad kui meie partnerite relvad," ütles ta.

Külmutatud Vene varast teenitud tulu ei ole vaid Ukrainale antud laenu tagatis. Euroopa Liit loob eraldi mehhanismi, mis lubab Ukrainal seda raha kasutada laenude tagasi maksmiseks. Lisaks lubas von der Leyen aidata ukrainlastel talvel energiataristut parandada ja paremini ühendada Ukraina Euroopa Liidu elektrivõrku.

"Nende kahe osa abil – parandamine ja ühendamine – saame katta üle veerandi selle talve Ukraina energiavajadusest," ütles von der Leyen.