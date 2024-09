Esialgsed tulemused: Brandenburgi valimised võitis napilt SPD

Esialgsed tulemused näitavad, et Saksa kantsleri Olaf Scholzi sotsiaaldemokraadid (SPD) võitsid pühapäeval Brandenburgi liidumaal peetud valimistel napilt parempopulistlikuks peetud erakonda Alternatiiv Saksamaale (AfD).

Saksamaa rahvusringhäälingu ARD teleuudistesaate "Tageschau" andmetel kogus Scholzi vasaktsentristlik SPD 30,9 protsenti häältest ja AfD 29,2 protsenti.

Kolmanda koha saavutas vasakpopulistlik Sahra Wagenknechti liit BSW, mis kogus 13,5 protsenti häältest.

Paremtsentristlik Kristlik-Demokraatlik Liit (CDU) kogus 12, 1 protsenti häältest. Rohelised said 4,2 protsenti häältest ehk jäid valimiskünnise alla.

Valimiste tulemus on kergendus Scholzi valitsuskoalitsioonile, mille populaarsus on küsitlustes viimasel ajal langenud. Juba 2025. aasta sügisel on silmapiiril Saksamaa föderaalvalimised.

Riigi pealinna Berliini ümbritsev Brandenburg on traditsiooniliselt olnud sotsiaaldemokraatide tugev toetuspiirkond, kuid parempopulistlik AfD on viimasel ajal piirkonnas tõusuteel. Saksa meedia teatel on AfD võtmeteema immigratsioon olnud Brandenburgi valijate seas oluline.

Sisserändevastane AfD on pikka aega kritiseerinud kantsler Olaf Scholzi ebapopulaarset koalitsioonivalitsust, kes on tuleva aasta septembris silmitsi üleriigiliste valimistega.

Brandenburgi liidumaa valimistel lootis AfD korrata kolme nädala eest Ida-Saksamaal saavutatud edu, kui Tüüringi liidumaal saavutati võit ning Saksimaal jäädi napilt teiseks.

Valitsuse sisevõitluste tõttu on Scholzi toetus langenud, samal ajal kui tema parteikaaslasest kaitseminister Boris Pistorius troonib sageli Saksamaa populaarseima poliitikuna küsitluste tipus.

Brandenburgis on hääleõiguslikud umbes 2,2 miljonit üle 16-aastast inimest.

Liidumaa hõlmab rikkaid linnu, nagu Potsdam, kus on Preisi ajast pärit Sanssouci palee, aga ka hõredalt asustatud maapiirkondi ning tööstuspiirkondi, kus asub ka Tesla tehas.

Liidumaa populaarne peaminister Dietmar Woidke (SPD) on hoidnud kampaania ajal oma parteikaaslase Scholziga distantsi, kuigi kantsleri valimisringkond on just Potsdam.