Keres peab teatama Kuku raadios, et valetas Kallase kohta

Otsus jõustus, kuna riigikohus ei võtnud menetlusse Paul Kerese kassatsioonkaebust Tallinna ringkonnakohtu tänavu 10. mai otsuse peale.

Kallase hagi esitamise põhjus oli see, et Paul Keres ütles 30. novembril 2021 Kuku raadio saates "Sihik", et nii peaministri ametis olnud Kaja Kallas kui ka kelmuses ja avaliku raha omastamises süüdistatuna kohtu all olev endine keskerakondlane haridus- ja teadusminister Mailis Reps korraldasid oma sünnipäeva riigi kulul.

Nii esimese kui ka teise astme kohtu hinnangul ei vasta see väide tõele. Kahe nädala jooksul otsuse jõustumisest peab Paul Keres avaldama "Sihiku" saates järgmise avalduse: "Minu, Paul Kerese, avaldus Kuku raadiojaama "Sihiku" saates 30.11.2021. kell 12, et peaminister Kaja Kallas korraldas 17. juunil 2021 riigi kulul sünnipäevapeo, on vale."

Kuid kohus jättis ülejäänud hageja nõuded rahuldamata, pooled kannavad ringkonnakohtu menetluskulud ise. Esimese astme kohus otsustas mullu Kereselt välja mõista Kaja Kallase kohtukulud, mis ulatusid 13 410 euroni.

Harju maakohtu otsuse kohaselt pidi Keres maksma ka 15 000 eurot moraalse kahju hüvitist. Ringkonnakohus jättis hageja moraalse kahju hüvitamise nõude rahuldamata.

Ringkonnakohus leidis, et asjas esitatud tõenditest ei nähtu, et kostja eesmärk oli kahjustada hageja au ja väärikust. Samuti ei saa rääkida advokaadi kutse-eetika reeglite rikkumisest ainult sündmuste ebaõige tuvastamise alusel.

Keres on koos Andri Rohtlaga Mailis Repsi kaitsja.