Iisrael korraldas Liibanoni lõunaosas ohvriterohke õhurünnaku

Liibanoni tervishoiuminister teatas esmaspäeva pärastlõunal, et Iisraeli rünnakutes on hukkunud 274 inimest, sealhulgas 21 last ja 39 naist, ning haavata saanud 1024 inimest, mis on ühe Liibanoni ametniku sõnul suurim ühel päeval hukkunute arv alates 1975.–1990. aasta kodusõja lõpust.

Iisrael teatas, et ründas esmaspäeval sadu Hezbollah sihtmärke õhulöökidega. Pärast viimase aja kõige ägedamaid piiriüleseid tulevahetusi kahe riigi vahel hoiatas Iisrael Liibanoni inimesi evakueerima piirkondadest, kus Hezbollah tema sõnul relvi hoiustab.

Pärast peaaegu aastat kestnud sõda terrorirühmituse Hamas vastu Gazas oma lõunapiiril on Iisrael pööramas oma fookust põhjapiirile, kust Iraani rahastatud Hezbollah on oma liitlase Hamasi toetuseks rakette Iisraeli tulistanud.

Peaminister Benjamin Netanyahu ütles hommikul, et Iisraeli ees seisavad "keerulised päevad", kui ta tugevdas rünnakuid Lõuna-Liibanonis, ja kutsus iisraellasi üles kampaania edenedes ühtseks jääma.

"Ma lubasin, et muudame julgeolekutasakaalu, jõudude vahekorda põhjas – just seda me teeme," ütles ta sõjaväe peakorteris Tel Avivis toimunud olukorrahinnangu järel saadetud sõnumis.

Varem oli Iisraeli kaitseminister Yoav Gallant öelnud, et tegevused jätkuvad seni, kuni Iisrael saavutab oma eesmärgi võimaldada riigi põhjaosa elanikel tagasi turvaliselt nende kodudesse naasta. See mis loob aga aluse pikaks konfliktiks, kuna Hezbollah on lubanud võidelda kuni relvarahu sõlmimiseni Gazas.

Iisraeli sõjavägi teatas, et tabas Lõuna-Liibanonis ja Bekaa oru piirkonnas umbes 800 Hezbollah'ga seotud sihtmärki. "Sihtmärkide hulgas oli hooneid, kuhu Hezbollah peitis rakette, kanderakette, droone ja täiendavat terroristide infrastruktuuri," seisis sõjaväe avalduses.

Liibanon sulges koolid ja pani haiglad valmis

Liibanoni peaminister Najib Mikati mõistis esmaspäeval Iisraeli rünnakud hukka.

"Iisraeli jätkuv agressioon Liibanoni vastu on hävitussõda selle sõna igas mõttes, hävitusplaani eesmärk on hävitada Liibanoni külad ja linnad," üles Mikati valitsuse istungil.

Liibanoni peaminister kutsus ÜRO-d, selle peaassambleed ja mõjukaid riike Iisraeli agressiooni takistama.

Liibanoni terviseministeerium andis esmaspäeval riigi lõuna- ja idaosa haiglatele korralduse peatada plaanilised operatsioonid, et võtta vastu Iisraeli rünnakutes haavata saanuid.

"Ministeerium palub kõigil Liibanoni lõuna- ja idaosa haiglatel peatada kõik mittehädavajalikud operatsioonid, et teha ruumi Iisraeli agressioonirünnakutes haavatutele," teatas ministeerium avalduses.

Samas teatas riigi haridusminister, et Iisraeli rünnakute alla langenud piirkondades Liibanoni lõuna- ja idaosas ning Beiruti lõunapoolsetes eeslinnades suletakse kaheks päevaks koolid.

Haridusminister Abbas Halabi ütles, et riiklikud ja erakoolid suletakse esmaspäeval ja teisipäeval "julgeoleku- ja sõjalise olukorra tõttu, mis ohustab õpilaste liikumist".

Iisraeli vastased lubavad kättemaksu

Iraani toetusel tegutsev äärmusrühmitus Hezbollah teatas aga esmaspäeval, et ründas kättemaksuks Iisraeli ulatuslikele õhulöökidele Liibanoni lõuna- ja idaosas kolme sihtmärki Iisraeli põhjaosas.

Vastuseks Iisraeli õhulöökidele tulistasid Hezbollah' võitlejad kahte sõjaväepositsiooni Põhja-Iisraelis ning Rafaeli kaitsetööstuskompleksi Haifa linnast põhja pool, teatas organisatsioon.

Iraani välisministeerium hoiatas esmaspäeval pärast Iisraeli õhulööke Hezbollah' tugipunktidele Liibanonis juudiriiki "ohtlike tagajärgede" eest.

Välisministeeriumi kõneisik Nasser Kanani nimetas Iisraeli rünnakuid hullumeelsuseks ja hoiatas sionistide uue avantüüri ohtlike tagajärgede eest.

Iisraeli õhurünnakud mõistis hukka ka Palestiina terrorirühmitus Hamas.

"Meie, islami vastupanuliikumine Hamas, kinnitame, et see ulatuslik barbaarne agressioon kujutab endast sõjakuritegu," märkis Hamas oma avalduses, milles kinnitas solidaarsust vendadega Hezbollah's ja vennaliku Liibanoni rahvaga.