Iisraeli armee teatas õhulöögist Hezbollah' peakorterile Beirutis

Iisraeli armee teatas reedel, et andis õhulöögi Liibanoni šiialiikumise Hezbollah' peakorterile Beiruti lõunapoolses eeslinnas.

"IDF (Iisraeli kaitsevägi) viis läbi täppisrünnaku terroriorganisatsiooni Hezbollah' kesksele peakorterile Dahiyeh's," ütles sõjaväe kõneisik Daniel Hagari telepöördumises.

Liibanoni riiklik uudisteagentuur NNA kinnitas, et Iisraeli hävitajad andsid Beiruti lõunapoolsetes eeslinnades õhulööke, plahvatusi kuulsid ka pealinnas viibinud AFP ajakirjanikud.

Iisraeli telekanalite teatel oli õhulöögi sihtmärk Hezbollah' juht Hassan Nasrallah.

"Rünnaku sihtmärk: Nasrallah. IDF (Iisraeli sõjavägi) kontrollib, kas Hezbollah' peasekretär oli Dahiyeh' keskuses asuvas hoones," teatas Keshet 12.

Avalik-õiguslik ringhääling Kan 11 lisas: "Dahiyeh rünnaku sihtmärk: Nasrallah."

Hezbollah' liidrit nimetas sihtmärgiks ka vasakpoolne ajaleht Haaretz. "Iisrael võttis massiivses Beiruti rünnakus sihikule Hezbollah' juhi Nasrallah," seisis Haaretzi veebiportaali avalehel.

Hezbollah' lähedalseisev allikas ütles rünnaku järel, et rühmituse juht Hassan Nasrallah' on järel terve. "Sayyed Nasrallah'ga on kõik korras," ütles nimetuks jääda soovinud allikas.

Samas võttis Islami revolutsioonikaardiga seotud Iraani uudistekanal Tasnim tagasi oma varem välja öeldud väite, et Nasrallah on elus, öeldes, et ei saa veel tema staatust kinnitada.

Hezbollah' allika sõnul hävis Beiruti lõunapoolsetes eeslinnades Iisraeli õhurünnakus kuus hoonet. "Iisraeli rünnakud tegid maatasa kuus hoonet," ütles nimetuks jääda soovinud allikas.

Liibanon: Iisraeli rünnakus Beirutile hukkus kaks, sai viga 76 inimest

Iisraeli õhurünnakus Beiruti lõunapoolsele eeslinnale sai reedel surma vähemalt kaks ja viga 76 inimest, teatas Liibanoni terviseministeerium.

"Vaenlase Iisraeli järjestikustes löökides Haret Hreikile Beiruti lõunaosas sai esialgsetel andmetel surma kaks ja haavata 76 inimest, neist 15 vajas haiglaravi," ütles ministeerium avalduses.

Iisrael teatas uutest rünnakutest Hezbollah' sihtmärkidele Liibanonis

Iisraeli relvajõud teatasid reede õhtul uutest rünnakutest äärmusrühmituse Hezbollah' sihtmärkidele Liibanoni lõunaosas.

"Viimase tunni jooksul ründasid hävituslennukid terroriorganisatsioonile Hezbollah kuuluvaid terroristlikke sihtmärke sügaval Liibanonis ja Liibanoni lõunasosas, sealhulgas stardiseadeldisi, mis olid suunatud Iisraeli tsiviilelanike vastu, samuti objekte, kus hoiti relvi," ütles armee avalduses.

Hezbollah aga teatas omakorda Iisraeli põhjaosas asuva Safedi linna ründamisest rakettidega kättemaksuks Iisraeli varasema rünnaku eest rühmituse kantsile Beiruti lõunaosas.

Iraani saatkond Liibanonis: Iisraeli rünnakud muudavad mängureegleid

Iraani saatkond Liibanonis mõistis hukka Iisraeli reedesed rünnakud äärmusrühmituse Hezbollah tugipunktile Beiruti lõunaosas, hoiatades ohtliku eskalatsiooni eest Lähis-Idas.

"See taunitav kuritegu kujutab endast ohtlikku eskalatsiooni, mis muudab mängureegleid," ütles saatkond sotsiaalmeediapostituses, lisades, et Iisrael saab kohase karistuse.