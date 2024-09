Liibanoni väitel hukkus Iisraeli õhurünnakutes vähemalt 492 inimest

Iisraeli õhurünnakud olid vastuseks eelmise aasta oktoobris puhkenud vaenutegevusega kaasnenud piiriüleste tulevahetuste ägenemisele, kus Iraani toetatav Hezbollah on tulistanud Iisraeli põhjaossa kümneid rakette, sundides oma kodudest lahkuma väidetavalt kümneid tuhandeid Iisraeli elanikke.

Iisrael saatis Liibanoni elanikele enne rünnakute algust hoiatuse, kutsudes neid evakueerima piirkondadest, kus Hezbollah tema sõnul oma relvi hoiustab.

"Iisraeli sõda ei käi teiega, vaid Hezbollah'ga. Liiga kaua on Hezbollah teid inimkilbina kasutanud," ütles Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu Liibanoni rahvale suunatud lühikeses videoavalduses.

Hoiatuste järel laadisid Lõuna-Liibanoni pered oma asjad autodele ja suundusid põhja poole. Riigi põhja-lõuna-suunalised kiirteed olid umbes.

Kriisile reageerimist koordineeriv Liibanoni minister Nasser Yassin ütles Reutersile, et koolides ja muudes hoonetes rajati 89 ajutist varjupaika, mis mahutavad rohkem kui 26 000 inimest.

Iisraeli sõjaväe teatel anti löök Liibanoni lõuna-, ida- ja põhjaosas paiknevatele Hezbollah' raketilaskeseadeldistele, komandopunktide ja muule terroristide taristule. Kokku ründasid Iisraeli õhujõud 1600 Hezbollah' sihtmärki Lõuna-Liibanonis ja Bekaa orus.

Liibanoni tervishoiuministeeriumi teatel sai surma vähemalt 492 inimest, sealhulgas 35 last, ja 1645 inimest sai haavata. Ühe Liibanoni ametniku sõnul on see Liibanoni suurim igapäevane vägivalla tõttu hukkunute arv alates 1975.–1990. aasta kodusõjast.

Iisraeli rünnak tõi kartuse laiema sõja puhkemise pärast

Pärast peaaegu aastat kestnud sõda terrorirühmituse Hamas vastu Iisraeli edelapiiril Gazas on juudiriik nihutamas oma fookust põhjapiirile, kus Iraani toetatud Hezbollah on tulistanud Iisraeli rakette Hamasi toetuseks, mida samuti toetab Iraan.

Lahingud on tekitanud kartusi, et USA lähedane liitlane Iisrael ja Iraan satuvad laiemasse sõtta.

Toimuva pärast väljendas esmaspäeval sügavat muret Saudi Araabia ja kutsus kõiki osapooli vaoshoitusele.

USA välisministeeriumi kõrge ametnik ütles, et USA ei toeta piiriülest eskalatsiooni Iisraeli ja Hezbollah' vahel ning Washington kavatseb arutada liitlaste ja partneritega konkreetseid ideid, et vältida sõja laienemist.

Iisraeli ametnikud on öelnud, et hiljutine õhulöökide laine Hezbollah' sihtmärkidele Liibanonis on mõeldud selleks, et sundida rühmitust nõustuma diplomaatilise lahendusega.

New Yorgis ajakirjanikega rääkinud anonüümsust palunud USA ametnik lükkas Iisraeli positsiooni tagasi, öeldes, et president Joe Bideni administratsioon on keskendunud pingete vähendamisele ja rünnakute ja vasturünnakute tsükli katkestamisele.

New Yorki ÜRO Peaassambleele saabunud Iraani president Masoud Pezeshkian ütles, et Iisrael soovib tõmmata Lähis-Ida täiemahulisse sõtta, provotseerides Iraani ühinema Iisraeli-Hezbollah konfliktiga.

"See on Iisrael, kes püüab seda kõikehõlmavat konflikti tekitada," ütles ta ja lisas, et sellise ebastabiilsuse tagajärjed on pöördumatud.

Iisrael teatas oma edust

Iisraeli kaitseminister Yoav Gallant ütles, et esmaspäev tähistas peaaegu aasta kestnud konflikti olulist haripunkti.

"Sel päeval oleme rivist välja viinud kümneid tuhandeid rakette ja täpislaskemoona. Seda, mida Hezbollah on pärast teist Liibanoni sõda 20 aasta jooksul ehitanud, hävitab tegelikult Iisraeli kaitsevägi (IDF)," ütles ta avalduses.

Esmaspäeva õhtul andis Iisrael õhulöögi ka Liibanoni pealinna Beiruti lõunapoolsetele eeslinnadele, mis olid mõeldud Hezbollah' lõunarinde juhi Ali Karaki tapmiseks. Hezbollah teatas hiljem, et ta on väljaspool ohtu ja kolis turvalisse kohta.

Kuid Hamasi relvastatud tiib teatas, et selle välikomandör Lõuna-Liibanonis Mahmoud al Nader sai Iisraeli õhurünnakus surma.

Iisraeli kontradmiral Daniel Hagari ütles avalduses, et Iisraeli löögid tabasid kaugmaa tiibrakette, raskeid rakette, lühimaarakette ja kamikaze-droone.

Hezbollah teatas vastuseks, et lasi välja kümneid rakette Põhja-Iisraeli sõjaväebaasi pihta.

Sireenid, mis hoiatasid Hezbollah' raketitule eest, kõlasid kogu Põhja-Iisraelis, sealhulgas sadamalinnas Haifas ja okupeeritud Läänekalda põhjaosas, teatasid sõjaväelased.

Põhja-Iisraelist on piiriüleste lahingute tõttu evakueeritud umbes 60 000 inimest. Gallant ütles, et kampaania jätkub seni, kuni elanikud on oma kodudesse naasnud. Hezbollah on omalt poolt lubanud võidelda kuni relvarahu sõlmimiseni Gazas.

Hagari ütles, et Hezbollah on peitnud oma relvad Liibanoni küladesse ja elumajadesse ning kavatses neid tulistada Iisraeli tsiviilelanike suunas, ohustades samal ajal Liibanoni tsiviilelanikkonda.

Hezbollah ei ole kommenteerinud väidet, et on peitnud elumajadesse relvi, kuid on öelnud, et ei paiguta sõjalist infrastruktuuri tsiviilisikute lähedusse.

Iisraeli õhurünnakud on suurendanud veelgi survet rühmitusele, mis eelmisel nädalal kandis suuri kaotusi, kui plahvatasid tuhanded selle liikmete kasutatud piiparid ja raadiosaatjad. Operatsiooni omistati laialdaselt Iisraelile, kes pole vastutust kinnitanud ega ümber lükanud.

Seitsme suure demokraatliku riigi välisministrid hoiatasid esmaspäeval ÜRO Peaassamblee kõrval toimunud kohtumise järel, et Lähis-Ida võib sattuda laiemasse konflikti, millest ükski riik ei võida.