Raudsik: Iisraeli ja Hezbollah' täiemahuline sõda tuleb pigem lähemale

Peeter Raudsik rääkis "Ringvaates", et piiparite plahvatused Liibanonis ja õhurünnakud Hezbollah' tugipunktide vastu näitavad, et Iisrael kavandab järgmist etappi konfliktis.

"Praegu kõik viitab sellele, et tuleb ikkagi veel järgmine etapp selles operatsioonis. Piiparite plahvatustega võeti ära side, nüüd on õhurünnakud, millega Hezbollah' eelposte nõrgendatakse, sunnitakse neid taanduma, võib-olla lõigatakse ära mingi logistiline element seal – see on kõik eelmäng sellele, et tuleb veel järgmine etapp, mille osaks võib olla ka operatsioon maismaal," selgitas ta.

"Täna ikkagi (areneb konflikt) selles suunas, et see täiemahuline sõda pigem tuleb lähemale. Iisrael tõenäoliselt proovib suruda Hezbollah'd põhja poole. Sest probleem, mida nad püüavad lahendada, on see, et Hezbollah on aastaid korraldanud raketirünnakuid Iisraeli territooriumile, aga viimastel päevadel on olnud rünnakud nii kaugele Iisraeli – 120 kilomeetrit –, millesuguseid pole kunagi varem olnud. Esimest korda minnakse nii kaugele," rääkis Raudsik.

Iisrael on viimastel päevadel pommitanud Liibanonis sadu sihtmärke. Raudsiku hinnangul on sihtmärkideks Hezbollah' arvatavad kogunemiskohad ja peidukohad. Ta lisas, et samas on piirkonnas kogu piiri ulatuses aastaid sõjalist tegevust olnud.

Hezbollah' vasturünnakud Iisraelile ei ole Raudsiku sõnul siiani olnud nii tulemuslikud, et need Iisraeli heidutaks. "Pigem vastupidi – kui Hezbollah ründab, siis see tõestab Iisraelile, et kõik, mida ta teeb, on õigustatud ja peab oma operatsiooni lõpule viima. Mida aga Hezbollah on saavutada suutnud, on see, et Iisraelis on pea 100 000 sisepõgenikku, kes on pidanud riigi põhjaosast lahkuma, kuna raketirünnakud on nii tihedaks muutunud," ütles Raudsik.