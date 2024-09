SPD vajab Brandenburgis valitsuse moodustamiseks vasakpopulistide toetust

Kantsler Olaf Scholz ja tema kodupartei said pühapäeval kergendatult hingata. SPD võitis Brandenburgi valimised, saades ligi 31 protsenti häältest. Teiseks jäi parempopulistlikuks peetud erakond Alternatiiv Saksamaale (AfD), mis sai umbes 29 protsenti häältest.

Saksamaa poliitiline maastik on aga muutunud, kolmanda koha sai Brandenburgis vasakpopulistlik Sahra Wagenknechti liit BSW, mis kogus ligi 13 protsenti häältest. Paremtsentristlik Kristlik-Demokraatlik Liit (CDU) jäi neljandaks, teised peavooluparteid jäid alla valimiskünnise.

CDU kogus vaid 12 protsenti häältest. See tähendab, et peavooluparteidel jääb parlamendienamusest puudu üks koht. Nüüd seisavad SPD-l ees läbirääkimised ka vasakpopulistidega.

BSW kutsub samas Berliini üles pidama rahukõnelusi Moskvaga, ei toeta Ukraina varustamist relvadega ja levitab muid venemeelseid jutupunkte.

SPD-d ootavad nüüd ees keerulised kõnelused. "Poliitilist stabiilsust pole lihtne saavutada," märkis Brandenburgi juht Dietmar Woidke (SPD).

SPD peasekretär Kevin Kühnert ütles, et partei on BSW-ga ühendust võtnud. Kühnert tunnistas samas, et BSW regionaalpoliitilisest strateegiast pole palju teada.

Sarnaselt AfD-ga on ka BSW NATO-vastane, migratsioonivastane ning kasutab oskuslikult ära valijate rahulolematust. BSW õhutab hirmu ja viha, kuid Brandenburgi valimised viitavad, et äärmuslikuks peetavad parteid suurendavad Saksamaal toetust.

AfD võitis hiljuti piirkondlikud valimised Tüüringis ning jäi napilt teiseks Saksimaal. Kolmanda koha saavutas mõlemal liidumaal BSW. CDU tegi Tüüringis ja Saksimaal hea tulemuse, kuid vajab Tüüringis võimuliidu moodustamiseks vasakpopulistide toetust.

Samal ajal väheneb SPD üleriigiline toetus, Scholzi ennast Brandenburgi valimiskampaaniasse ei kaasatud. Samas elab Scholz Brandenburgi liidumaa pealinnas Potsdamis. Woidke ise proovis näidata, et tema partei suudab AfD võimust eemal hoida.

"Olime Brandenburgis ainus jõud, kes ütles kohe alguses, et võidame AfD vastu. Teistel polnud selleks julgust," ütles esmaspäeval Woidke.

Peavooluparteid peavad nüüd BSW toel takistama AfD pääsemist võimu juurde, mida Saksamaal peetakse äärmuslikuks erakonnaks.

AfD juhid samas eeldavad, et partei kasvava edu tõttu ei suuda peavooluparteid enam varsti tulemüüri erakonna suhtes säilitada. Immigratsioonivastane AfD suurendas viimastel valimistel taas ka toetust, seda eriti noorte valijate seas.